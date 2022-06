ARD Presse

CIVIS Medienpreis 2022 | acht Programme ausgezeichnet und ein TOP AWARD vergeben

Die Gewinner:innen des Europäischen CIVIS Medienpreises für Integration und kulturelle Vielfalt 2022 stehen fest: Der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis, der CIVIS TOP AWARD, geht an den Dokumentarfilm Schwarze Adler (Amazon Prime Video | BROADVIEW | ZDF) von dem Autor und Regisseur Torsten Körner. Der Film schildert die Geschichte gesellschaftlicher Vorurteile und Anfeindungen gegen schwarze Fußballer:innen. Die Produktion ist ebenfalls Gewinnerin des CIVIS VIDEO AWARD in der Kategorie Information. Die Jury des CIVIS Medienpreises begründet ihre Entscheidung so: "Der Dokumentarfilm von Torsten Körner ist emotional berührend, journalistisch und künstlerisch auf den Punkt - das Schicksal dieser Adlerinnen und Adler im deutschen Nationaltrikot geht unter die Haut."

Den VIDEO AWARD in der Kategorie Unterhaltung bekommen die Autoren Paul Mommertz und Magnus Vattrodt mit Die Wannseekonferenz (ZDF | Constantin Television).

Fitore Muzaqi, Henrik Schütz und Stefanie Vollmann gewinnen mit Meine Narbe: Martin war Häftling in einem syrischen Foltergefängnis (WDR COSMO | bildband Film & Fernsehproduktion) in der Kategorie VIDEO AWARD/Social-Media-Formate.

Der CIVIS AUDIO AWARD in der Kategorie lange Programme geht an Sebastian Friedrich für Der letzte Tag. Das Attentat von Hanau (Deutschlandradio | Deutschlandfunk Kultur | WDR | NDR).

Das Rennen in der Kategorie kurze Programme macht Alexander Moritz mit Informationen am Morgen: Koalitionsstreit in Sachsen um Abschiebung gut integrierter georgischer Familien (Deutschlandradio | Deutschlandfunk).

Gewinner des Publikumspreises CIVIS AUDIO AWARD Podcast sind die Autoren Fabian Grieger und Jonas Seufert mit Zweidrittel FM - Staffel 1 Gibt es Freundschaft im Gefängnis? Folge 4.

Anna-Sophia Richard gewinnt mit LOS CUATRO VIENTOS (DIE VIER WINDE) (Giganten Film Produktions GmbH | SWR | Filmakademie Baden-Württemberg) den YOUNG C. AWARD.

Den Publikumspreis CIVIS CINEMA AWARD erhalten der Regisseur Sönke Wortmann sowie die Produzenten Christoph Müller und Tom Spieß für den Film Contra (Constantin Film Produktion | SevenPictures Film).

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wird im Rahmen einer Fernsehsendung verliehen. Ab Sonntag, 5.6., ist die Sendung in der ARD Mediathek abrufbar, am Montag, 6.6., 23:35 Uhr strahlt die ARD/Das Erste die Preisverleihung aus.

Durch die Preisverleihung führt Anna Dushime. Laudator:innen sind: der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, die Schauspieler:innen Melika Foroutan, Bjarne Mädel, Mariele Millowitsch und Tyron Ricketts, die Choreografin und Autorin Nikeata Thompson, die Moderatorin Esther Sedlaczek, der Autor und Aktivist Gianni Jovanovic. Ihre Würdigungen werden in die Sendung eingespielt.

Ebenso verhält es sich mit Beiträgen von Partner:innen der CIVIS Medienstiftung, zu deren Aktivitäten unter anderem die Ausrichtung des CIVIS Medienpreises zählt: Tom Buhrow, Vorsitzender des CIVIS Kuratoriums und WDR Intendant, Andreas Freudenberg, Kuratoriumsvorsitzender der Freudenberg Stiftung, Reem Alabali-Radovan, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und die Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, die Intendanten Peter Limbourg (Deutsche Welle) und Stefan Raue (Deutschlandradio), die Generaldirektoren Roland Weißmann (ORF) und Gilles Marchand (SRG SSR), Minu Barati-Fischer (Produzentenallianz) und Christiane von Websky (Stiftung Mercator).

Im Wettbewerb um den CIVIS Medienpreis waren annähernd 800 Programme aus 20 EU-Staaten und der Schweiz vertreten. CIVIS ist Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt. Er wird seit 1988 in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Der CIVIS Medienpreis steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

