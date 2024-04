Astronergy

Astronergy hat seine 460-W-Flaggschiffe für Haushalte mit einem umweltfreundlicheren Design ausgestattet

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Mit dem Ziel, den Kunden mehr Freude an Produkten zu bieten, die weniger schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben und mehr Vorteile bei der nachhaltigen Stromerzeugung bieten, hat Astronergy seine Produkte für den Privatgebrauch – ASTRO N7s – erneut mit weniger redundanten Designs aufgerüstet, in der Erwartung, dass das Produkt aufgrund seiner hohen Leistung von 460 W, dem hohen Umwandlungswirkungsgrad von 23 % und der viel umweltfreundlicheren Materialverwendung auf dem Solarmarkt für den Privatgebrauch herausragend sein wird.

Seit der ersten Markteinführung im Juni 2023 hat die herausragende Leistung der ASTRO N7s n-Typ TOPCon Solarmodule für Privathaushalte dank ihrer besseren Leistungen auf dem Markt für Produkte für Privathaushalte und der umweltfreundlicheren Eigenschaften von weniger Silberpaste und weniger schädlichen Materialien einen guten Ruf erlangt. Zu Beginn dieses Jahres hat Astronergy die ersten ASTRO N7s-Produkte mit über 43 MW in den EU-Markt geliefert, und weitere Aufträge sind in der Fertigung.

Mit der unabhängig entwickelten TOPCon 4.0-Solarzellentechnologie als Grundlage besteht Astronergy auf seinem Designkern, um weniger umweltschädlich zu sein, aber gleichzeitig für die Nutzung in Wohnszenarien während des neuen Upgrades von Vorteil zu sein.

In dem weniger als 2 Quadratmeter großen Panel entfernt Astronergy alle harpunenartigen Gitterlinien an den Ecken jeder Solarzelle, was dem Produkt ein hochästhetisches, brillantschwarzes Aussehen verleiht, während bei der Herstellung über 20 % weniger Silberpaste benötigt wird.

Aufgrund der niedrigeren Prozesstemperatur, des geringeren Bleiverbrauchs und des Verzichts auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) während des ZBB-TF-Herstellungsprozesses der N7s-Produkte konnte Astronergy die Produkte mit höherer Leistung ausstatten und gleichzeitig unseren Planeten schützen, was die umweltfreundliche Eigenschaft des Produkts unterstreicht.

Mit einer Ausgangsleistung von 460 W und einem Umwandlungswirkungsgrad von 23 % können die neuen, umweltfreundlicheren und ästhetischeren ASTRO N7s-Produkte 20 bis 45 W umweltfreundlichere Leistung erzeugen als andere PERC- und TOPCon-Produkte gleicher Größe, wodurch sich der Zyklus der Kohlenstoffemissionsrückgewinnung des Produkts um etwa 26 % verkürzt.

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen ist Astronergy bestrebt, mehr Menschen in den Genuss von umweltfreundlicherem Strom zu bringen und Produkte für den Hausgebrauch kohlenstoffärmer zu machen. In der Zukunft werden umweltfreundlichere Produkte wie die ASTRO N7s mit grüner Seele für mehr Szenarien erwartet. Mit Blick auf die weltweite Energiewende, die zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft führt, sollten Produkte wie die N7s mit grüner Seele und Zukunftshoffnung gestaltet werden.

