ArisGlobal bringt LifeSphere® NavaX™ auf den Markt - die nächste Generation der kognitiven Rechnereinheit zur Beschleunigung der Digitalisierung von Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences

NavaX wird die gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozesse mit den neuesten Technologien revolutionieren

ArisGlobal, ein Marktführer im Bereich der Life-Sciences-Technologie und Schöpfer von LifeSphere®, hat heute LifeSphere NavaX, auf den Markt gebracht, eine hochmoderne kognitive Rechnereinheit zur Beschleunigung der IT-Digitalisierung in Forschung und Entwicklung durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie Large Language Models (LLM) und generative KI (Gen AI).

LifeSphere ist die führende F&E-Compliance-Plattform der Branche. 2018 führte das Unternehmen LifeSphere MultiVigilance (LSMV), ein, eine Plattform für die Erfassung von Einzelfall-Sicherheitsberichten (ICSR). LSMV wurde von LifeSphere Nava (v1) angetrieben - bei der Einführung bot LifeSphere Nava die neuesten Technologien für robotergestützte Prozessautomatisierung und kognitives Rechnen, einschließlich natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und maschinellem Lernen (ML), um Pharmakovigilanz-Aktivitäten (PV) zu verändern.

Heute umfasst LifeSphere NavaX Technologien der nächsten Generation, die umfassende Effizienzsteigerungen in den gesamten PV- und Regulierungsprozessen ermöglichen werden. Unternehmen, die LifeSphere NavaX einsetzen, profitieren von den neuesten Entwicklungen von ArisGlobal, darunter:

Proaktive Signaldetektion (unter Verwendung von Real-World-Daten),

Generative KI (Gen AI), und

Merkmale und Funktionen von Large Language Models (LLM)

In einer für die Gartner 2024 CIO Agenda durchgeführten Umfrage hat die Hälfte (49 %) aller Life Sciences-Unternehmen den Wunsch geäußert, generative KI in den nächsten 12 Monaten einzusetzen, wobei 15 % auf einen Einsatz innerhalb von 12-24 Monaten hinweisen; nur 8 % haben die Technologie bereits eingesetzt. Das wachsende Interesse an intelligenter Prozessautomatisierung spiegelt den steigenden Druck auf Life-Sciences-Unternehmen und ihre PV- und Zulassungsprozesse wider, flexibler und effizienter zu sein, die höchsten Standards der Patientensicherheit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Qualität und Compliance zu verbessern.

Aman Wasan, Geschäftsführer von ArisGlobal, sagte: „Unsere Vision ist es, das IT-Ökosystem für Forschung und Entwicklung mit fortschrittlicher Technologie zu verändern. NavaX wird den globalen Pharma-, Biotech- und Gesundheitsbehörden helfen, durch den Einsatz von Spitzentechnologie einen größeren Wert zu erzielen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Life-Sciences-Branche wird das ArisGlobal-Team eng mit jedem Kunden zusammenarbeiten, um mit NavaX außergewöhnliche Vorteile zu erzielen."

Ann-Marie Orange, IT-Leiterin & Globale Leiterin für F&E bei ArisGlobal, sagte, „Unternehmen stehen vor gewaltigen Herausforderungen, darunter das steigende Fallvolumen, die Notwendigkeit, die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln zu erhöhen und gleichzeitig die steigenden F&E-Kosten einzudämmen, die Reaktion auf die Komplexität der Vorschriften und der wachsende Druck, Big Data und Analytik zu nutzen. Diese Herausforderungen werden durch ineffiziente alte IT-Systeme, Arbeitsabläufe und Prozesse sowie durch Budget- und Ressourcenbeschränkungen noch verstärkt." Orange fügt hinzu, "Unsere LifeSphere-Plattform kodifiziert jahrzehntelanges Know-how in den Bereichen F&E und Compliance und macht es für unsere Kunden verfügbar. LifeSphere NavaX baut auf unserer bewährten Plattform auf und ermöglicht der Life-Sciences-Branche den Zugang zu digitalen Innovationen, die die Welt voranbringen."

Höhepunkte der NavaX-Technologie

NavaX ist skalierbar und anpassbar; PV- und Regulierungsteams können die Kontrolle behalten und ihr eigenes Tempo auf der Grundlage ihrer Ziele und des Zeitplans festlegen.

NavaX ergänzt die LifeSphere-Lösungen, die sich nahtlos in Systeme von Drittanbietern integrieren lassen, um einen reibungslosen Übergang in eine intelligentere und automatisierte Zukunft zu gewährleisten.

NavaX wird unter ständiger Mitwirkung von Partnern aus der Pharmabranche und von Regulierungsbehörden entwickelt und verbessert, wobei die höchsten Standards im Rahmen von robusten Governance-Rahmenwerken und Compliance-Standards eingehalten werden.

Heute nutzen mehr als 500 globale Pharma- und Biotech-Unternehmen (90 % der Top-10-Pharmamarken) LifeSphere, die offene F&E- und Compliance-Plattform von ArisGlobal, die die Art und Weise verändert, wie Life-Science-Unternehmen bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Therapien für Patienten schneller auf den Markt bringen. Die derzeitigen Kunden der LifeSphere-Plattform haben außergewöhnliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielt. Durch die Förderung digitaler Prozessinnovationen der nächsten Generation wird NavaX die betriebliche Effizienz steigern, die Zeit bis zu neuen Erkenntnissen verkürzen und eine bessere Einhaltung von Vorschriften gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über LifeSphere NavaX, hier.

Informationen zu ArisGlobal ArisGlobal ist der Schöpfer von LifeSphere, einem marktführenden Anbieter globaler Technologielösungen für die Patientenbehandlung, der die Art und Weise verändert, wie die erfolgreichsten Life-Sciences-Unternehmen von heute bahnbrechende Innovationen entwickeln und neue Produkte auf den Markt bringen. ArisGlobal hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über regionale Niederlassungen in Europa, Indien, Japan und China. Für weitere Updates folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn und www.arisglobal.com.

