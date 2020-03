AGC Biologics

AGC Biologics nimmt an der DCAT Week teil

AGC Biologics stellt im Rahmen der international ausgerichteten DCAT Week seine Innovationen vor

AGC Biologic (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737545-1&h=3986872334&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737545-1%26h%3D4183932169%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agcbio.com%252F%26a%3DAGC%2BBiologic&a=AGC+Biologic)s (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737545-1&h=3767274649&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2737545-1%26h%3D2247570004%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agcbio.com%252F%26a%3Ds&a=s+)nimmt an der DCAT Week teil, dem führenden Business Development Event für Unternehmen, die in der pharmazeutischen Entwicklung und Produktion tätig sind. Für AGC Biologics als Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization; CDMO) mit dem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit und Kundenorientierung ist die Veranstaltung eine große Chance, Beziehungen zu Branchenführern zu stärken. Die DCAT Week findet vom 23. bis 26. März in New York City statt.

AGC Biologics wird diverse Meetings im Penthouse Nr. 2302 im Hotel 48LEX abhalten. Dort wird AGC Biologics Teilnehmer unter anderem über global ausgerichtete Prozessentwicklung, Fertigung und nahtlosen Technologietransfer informieren.

"Wir freuen uns auf die Teilnahme an dieser weitreichenden Veranstaltung, an der mehr als 10.000 hochrangige Branchenexperten aus der ganzen Welt teilnehmen", sagt Patricio Massera, CEO von AGC Biologics. "Wir werden mit führenden Branchenexperten Informationen über die neuesten Innovationen von AGC Biologics austauschen."

AGC Biologics verpflichtet sich zu branchenweit bestem Kundenservice. Die erstklassige mikrobielle CDMO-Fertigung ist von der FDA und der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen und PDMA-konform. Jeder Einzelne in der Organisation übernimmt persönlich die Verantwortung für die Optimierung und die kontinuierliche Verbesserung der Qualitätsaspekte. Wir sind unseren Kunden gegenüber dazu verpflichtet, ihre Compliance-Anforderungen ernst zu nehmen, und daher beobachten wir genau die Entwicklung neuer Vorschriften und setzen geänderte aufsichtsbehördliche Trends und Bestimmungen kompromisslos um.

Informationen zu AGC Biologics:

AGC Biologics ist eine weltweit führende Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation (Contract Development and Manufacturing Organization; CDMO), die es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 950 Mitarbeiter. Das umfangreiche Netzwerk von AGC Biologics erstreckt sich über drei Kontinente mit cGMP-konformen Anlagen in Seattle, Washington; Kopenhagen, Dänemark; Heidelberg, Deutschland; und Chiba, Japan.

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörperwirkstoffen, Zellbanking und -lagerung sowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlich geschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung von Säugetierzellen.

Erfahren Sie mehr unter www.agcbio.com.

