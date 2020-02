AGC Biologics

Trefoil Therapeutics wählt AGC Biologics als Haupthersteller von TTHX1114 zur Behandlung von Hornhauterkrankungen aus

Seattle (ots/PRNewswire)

AGC Biologics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2705062-1&h=3213685712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2705062-1%26h%3D2054323247%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.agcbio.com%252F%26a%3DAGC%2BBiologics&a=AGC+Biologics), ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (CDMO) für Biopharmazeutika und Trefoil Therapeutics geben den Abschluss eines Herstellungsvertrags für die Lieferung ihres Leitwirkstoffs TTHX1114 bekannt. Trefoil entwickelt Produkte, die auf dieser künstlichen Form von FGF-1 basieren, um verlorenes Sehvermögen bei Patienten mit Hornhauterkrankungen durch die Regeneration von Hornhautgewebe wiederherzustellen.

Nach einem dreimonatigen Auswahlverfahren wählte Trefoil Therapeutics AGC Biologics aufgrund ihrer fundierten technischen Expertise und ihrer nachgewiesenen Fähigkeiten bei der cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion aus. Dr. David Eveleth, CEO von Trefoil Therapeutics, kommentierte: "Die umfassende Erfahrung von AGC Biologics in der cGMP-Herstellung macht sie zu einem idealen Unternehmen, um uns bei der Weiterentwicklung von TTHX1114 zu unterstützen. Wir glauben, dass unser bearbeitetes FGF-1, das im Laufe des Jahres 2020 in einer intrakameralischen Formulierung zur Behandlung von Hornhautendotheldystrophien in die klinische Erprobung gehen soll, das Potenzial hat, das Leben von Patienten wesentlich zu verändern".

Patricio Massera, CEO von AGC Biologics, erklärt: "AGC Biologics freut sich, Trefoil Therapeutics bei der Herstellung dieses lebensverändernden Produkts zu unterstützen. Unsere Teams werden offen und kooperativ zusammenarbeiten, und wir freuen uns über das Potenzial des Projekts".

Zu AGC Biologics globaler Produktionsplattform gehört eine cGMP-konforme Anlage in Heidelberg, die in den kommenden Monaten mit der Herstellung von TTHX1114 beginnen wird.

Informationen zu TTHX1114:

TTHX1114 ist eine künstliche Form von FGF-1, die die Proliferation und Migration von Hornhautendothelzellen stimulieren soll. Die intrakameral injizierbare Formulierung von TTHX1114, die sich in Studien zur Zulassung für die klinische Prüfung befindet, soll die Endothelzellschicht regenerieren und die mit der Endotheldystrophie, der Hauptursache für Hornhauttransplantationen, verbundenen Symptome reduzieren oder beseitigen. Die topische Augentropfen-Formulierung von TTHX1114, die sich in der präklinischen Entwicklung befindet, ist für die Behandlung von ulzerativen Zuständen an der vorderen Oberfläche der Hornhaut bestimmt.

Informationen zu Trefoil Therapeutics:

Trefoil Therapeutics ist ein privates Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Nutzung seiner Technologieplattform für den Fibroblasten-Wachstumsfaktor-1-Protein (eFGF-1) konzentriert, um erstklassige pharmakologische Behandlungen für schwere Hornhautendothelerkrankungen und Epithelstörungen zu entwickeln. Trefoils Hauptprodukt TTHX1114 ist eine biotechnologisch bearbeitete Form von FGF-1, die zur Behandlung von Hornhauterkrankungen durch die Stimulierung der Zellproliferation und -migration entwickelt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter www.trefoiltherapeutics.com.

Informationen zu AGC Biologics:

AGC Biologics ist ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (Contract Development and Manufacturing Organization/CDMO), der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 850 Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über drei Kontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen in Seattle (Washington), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland) sowie in Chiba (Japan).

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung von proteinbasierten Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörperwirkstoffen, Zellbanking und -lagerung sowie die Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlich geschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung von Säugetierzellen.

Erfahren Sie mehr unter www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Kontakt:

Diane Hunt

dhunt@agcbio.com

http://www.agcbio.com/