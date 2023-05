Dyson SA

Dyson lanciert neuen Haarglätter: Der Airstrait trocknet und glättet das Haar schonend mit Luft – und nicht mit heissen Platten

Dyson geht neue Wege im Bereich der Haarglätter: der innovative «Airstrait» funktioniert neu mit Hilfe von Luft – und nicht mit heissen Platten. Diese neue Technologie sorgt für ein besonders geschmeidiges, glattes Styling mit Volumen. Ein weiteres Plus: der «Airstrait» wurde so entwickelt, dass er mit seinem Hochgeschwindigkeits-Luftstrom sowohl bei nassem, als auch bei trockenem Haar angewendet werden kann. Dabei nimmt der «Airstrait» stets wenig Zeit in Anspruch, schützt vor Frizz, unterstützt den natürlichen Glanz und minimiert fliegende Haare.

Eine Freude für Viele. Gemäss der Globalen Haarstudie von Dyson wünschen sich 60 Prozent einen Look mit glatten oder glatteren Haaren. Somit gehören Haarglätter zweifelsohne zu den beliebtesten Haar-Styling-Tools. Doch ein Styling mit grosser Hitze kann das Haar erheblich schädigen und es stumpf und trocken wirken lassen. Für viele Benutzer:innen eine Enttäuschung, wenn sie ihren Haarglätter regelmässig verwenden. Dyson hat sich diesem Problem angenommen und präsentiert mit dem «Airstrait» eine neue Art der Haarglättung.

Erfahren Sie mehr über den neuen Dyson Airstrait im beigefügten Factsheet. Ausführlichere Inputs finden Sie in der Medienmitteilung. Bild- und Videomaterial können Sie hier downloaden.

