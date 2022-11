nobi

Nobi präsentiert KI-basierte smarte Leuchte zur Sturzerkennung und -prävention bei älteren Menschen auf der MEDICA 2022

Innovative, designprämierte Age-Tech-Lösung für Kliniken, Pflegeeinrichtungen und betreutes Wohnen

Nobi stärkt DACH-Präsenz mit Vera Led als neuer Leiterin für die Region und neuen Vertriebspartnern

Nobi auf der Medica vom 14.-17.11.2022 in Halle 12 am Stand C19

Nobi, Anbieter innovativer Technologien für die Altenpflege, wird auf der Medica vom 14.-17. November 2022 in Düsseldorf seine innovative Age-Tech-Lösung für die Sturzerkennung und -prävention vorstellen. Nobi verbindet zukunftsweisende Funktionalität für ein sicheres, würdevolles Leben im Alter mit herausragendem Design. Gleichzeitig entlastet Nobi das Pflegepersonal und schafft Zeit für eine respektvolle, empathische Pflege. Die Medica 2022 ist für das Age-Tech-Unternehmen gleichzeitig Startpunkt für die Verfügbarkeit in der gesamten DACH-Region. Nach der Schweiz wird die smarte Leuchte nun auch in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Vera Led übernimmt als Head of DACH bei Nobi die Verantwortung für die Region. Sie kommt von UNiQUARE, einem auf die Finanzindustrie spezialisierten IT-Unternehmen, wo sie zuletzt als CEO tätig war.

Die demographische Entwicklung stellt eine große Herausforderung für die Gesundheitssysteme dar, gerade auch in Deutschland, wo bereits heute ein akuter Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu verzeichnen ist. Tatsächlich ist schon ein Fünftel der europäischen Bevölkerung über 65 Jahre alt und bis 2040 wird es ein Viertel sein. Unterstützende Lösungen, die ältere Menschen und Pflegepersonal effektiv unterstützen, sind zwingend notwendig.

Stürze bei älteren Menschen oft mit dramatischen Folgen

Wie wichtig das ist, zeigt sich beispielsweise bei den dramatischen Folgen von Stürzen: Einer von drei Menschen über 65 Jahre stürzt mindestens einmal im Jahr, 66 % dieser Stürze enden mit einer schweren Verletzung. Entscheidend oder sogar lebensrettend ist dabei die Zeit, bis Hilfe eintrifft, denn Stürze stellen die bedeutendste Ursache für tödliche Verletzungen dar: 50 % der älteren Menschen, die länger als eine Stunde auf dem Boden liegen, sterben innerhalb von sechs Monaten nach dem Sturz. Schnelle Hilfe nach einem Sturz rettet Leben und sichert wertvolle Lebenszeit.

Innovative Technologie zur Sturzerkennung

Genau hier setzt die innovative Technologie von Nobi an. Die smarte Leuchte erkennt sofort, wenn ein Bewohner stürzt und fragt selbständig nach, wie der Zustand ist. Im Notfall informiert sie automatisch Pflegekräfte oder Angehörige. Falls nötig, wird der Rettungsdienst benachrichtigt, dem Nobi bei entsprechender Integration auch die Tür öffnen kann. "Die Leuchte überwacht nicht nur das Wohlbefinden älterer Menschen, sondern ermöglicht auch eine sofortige Kommunikation zwischen Bewohnern und ihren Angehörigen oder Pflegekräften. Für alle Beteiligten ist das ein beruhigendes Gefühl", so Roeland Pelgrims, Mitbegründer und CEO von Nobi. Zudem entlastet die Überwachung das Pflegepersonal, da es Zeit für Kontrollgänge nun in persönliche Pflege investieren kann.

Effektive Sturzprävention

Nobi unterstützt nicht nur bei einem Sturz, sondern trägt auch aktiv dazu bei, dass es gar nicht erst zu Stürzen kommt. Deshalb leuchtet Nobi mit sanftem Licht, wenn eine Bewohnerin oder ein Bewohner nachts aufrecht im Bett sitzt. Steht die Person auf, zum Beispiel, um ins Bad zu gehen, erhellt die smarte Leuchte automatisch den gesamten Raum. Das hilft älteren Menschen, sich besser zu orientieren und so zu vermeiden, dass sie stolpern oder gegen ein Hindernis stoßen. Pflegekräfte können zudem mit Nobi Sturzursachen analysieren, so dass Stürze noch besser verhindert werden können.

Hoher Designanspruch

Auch das Design von Nobi setzt neue Maßstäbe und erhielt zwei goldene Auszeichnungen in den Kategorien "Consumer" und "Business Innovation" des renommierten "Henry van de Velde Awards" sowie den German Design Award 2022. "Bei der Entwicklung von technischen Lösungen in medizinischen Bereichen kommen Produktdesign und Nutzerfreundlichkeit häufig zu kurz. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir mit einem ansprechenden, stilvollen Design und hoher Nutzerfreundlichkeit eine viel größere Akzeptanz bei Kundinnen und Kunden erreichen", so Roeland Pelgrims. "Because ugly is not mandatory" lautet deshalb auch der launige Slogan des Unternehmens auf der MEDICA 2022.

Vera Led als neue Verantwortliche für die DACH-Region

Nobi stellt seine Lösung erstmals in Deutschland auf der Fachmesse MEDICA vom 14.-17. November 2022 in Düsseldorf in Halle 12 am Stand C19 vor. Gleichzeitig untermauert das belgische Unternehmen mit der Verpflichtung von Vera Led als neuer "Head of DACH" seine Ambitionen in der Region. Die neue DACH-Verantwortliche kommt von UNiQUARE, einem auf die Finanzindustrie spezialisierten IT-Unternehmen, wo sie zuletzt als CEO tätig war. Die österreichische Managerin wird die Vertriebsorganisation aufbauen und dabei eng mit lokalen Vertriebspartner zusammenarbeiten. "Ich freue mich sehr darauf, meine Business- und Technik-Kompetenz künftig in den Dienst der Generation zu stellen, die unseren heutigen Wohlstand möglich gemacht hat. Hier möchte ich gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass auch ältere und pflegebedürftige Menschen in einer schönen Atmosphäre leben können", so Vera Led zu ihrem Einstieg bei Nobi.

Über Nobi

Nobi ist ein 2018 in Belgien gegründetes Age-Tech-Unternehmen, das sich für das Recht auf ein würdevolles, sicheres und glückliches Leben im Alter einsetzt. Zentrales Produkt ist die KI-basierte smarte Leuchte des Unternehmens, die die Sicherheit älterer Menschen überwacht. Ihre Hauptfunktion: Sturzerkennung und Sturzprävention. Die smarten Leuchten von Nobi unterstützen ältere Menschen zu Hause und das Pflegepersonal in Einrichtungen für betreutes Wohnen, Gesundheitszentren und Servicewohnungen. Sie ermöglichen eine gezieltere Betreuung älterer Menschen und entlasten die vielbeschäftigten Pflegekräften spürbar. Diese können ihre knappe Zeit verstärkt für die Aufgaben verwenden, die das Leben und die Zufriedenheit älterer Menschen verbessern. Nobi beschäftigt derzeit etwa 40 Mitarbeiter und ist in Belgien, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten, Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Großbritannien und Kanada aktiv. Nobi verfügt über einen internationalen Beirat mit Fachleuten aus den Bereichen Altenpflege, Medizin und Smart-Home-Technologie. Nobi wurde im Februar von flämischen und niederländischen Gesundheitsexperten zur "vielversprechendsten Gesundheitsinnovation 2022" gekürt. Das Produkt und das Design von Nobi haben ebenfalls mehrere Auszeichnungen erhalten. Nobi wurde zweimal mit dem Henry van de Velde 2021 Award in den Kategorien Business Innovation und Consumer ausgezeichnet und erhielt den German Design Award 2022.

https://nobi.life/

Bildmaterial: https://nobi.filecamp.com/s/LUqigc2xefukGzxi/fo/fhKLGFiBlaZY6Vkn