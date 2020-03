Cyclonis Limited

Cyclonis Backup schützt vor Ransomware und Datenverlust

Dublin (ots/PRNewswire)

Cyclonis Limited stellt Cyclonis Backup vor, eine benutzerfreundliche Backup-Lösung mit zahlreichen Funktionen, die die Cloud und eine starke AES-256-Verschlüsselung nutzt, um vor Ransomware zu schützen und Daten zu sichern.

Cyclonis Ltd. bringt Cyclonis Backup auf den Markt, eine Backup-Lösung, die den Prozess des Sicherns und Wiederherstellens von Daten vereinfacht. Die intuitive Benutzeroberfläche von Cyclonis Backup ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer geeignet, die ihre wichtigen Dateien nahtlos und effektiv sichern möchten. Die Backup-Daten werden während der Übertragung und im Ruhezustand mit HTTPS und AES-256 verschlüsselt; dieser Verschlüsselungsalgorithmus wird von Finanz- und Militärorganisationen rund um die Welt genutzt. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, können gesicherte Dateien auf mehreren Geräten sowohl über die Cyclonis-Backup-Desktopanwendung als auch über einen Browser wiederhergestellt werden.

Cyclonis Ltd., ein Entwickler von benutzerfreundlichen, cloudfähigen Anwendungen, freut sich, die Einführung von Cyclonis Backup bekannt zu geben. Cyclonis Backup ist für Windows und macOS verfügbar und ist eine funktionsreiche Backup-Anwendung, die Benutzer weltweit dabei unterstützt, ihre Dateien unkompliziert und und mit hoher Sicherheit zu schützen.

Cyclonis Backup kombiniert durch die Bank Benutzerfreundlichkeit mit https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=2943058531&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D3255713696%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyclonis.com%252Fproducts%252Fcyclonis-backup%252Ffeatures%252F%26a%3Dpowerful%2Bfeatures&a=%C2%A0leistungsstarken+Funktionen.%C2%A0 Das System enthält einen praktischen Backup-Assistenten, der Erstbenutzer beim Einstieg hilft und die Erstellung einer effektiven Datensicherung erleichtert. Der Assistent scannt die Festplatte und kategorisiert Dateien (Dokumente, Bilder, Videos usw.), sodass Benutzer von Cyclonis Backup ihre wichtigsten Dateien unkompliziert sichern können. Benutzer können alle ihre Daten auf mehreren unterstützten Geräten über ein einziges Konto sichern und wiederherstellen.

Entwickelt, um Daten vor Ransomware, Hardware-Ausfällen und anderen Risiken zu schützen

In der Welt von heute ist Ransomware eine zunehmend gefährliche Bedrohung. Viele herkömmliche Sicherungslösungen speichern nicht gleichzeitig mehrere Versionen von Benutzerdateien. Ransomware kann Dateien auf dem Computer eines Benutzers verschlüsseln, was wertvolle persönliche Daten völlig unzugänglich macht. Mit einer herkömmlichen Sicherungslösung werden vorhandene Backups gegebenenfalls mit diesen verschlüsselten Dateien überschrieben, was eine Wiederherstellung potenziell unmöglich macht. Angreifer, die mit Ransomware arbeiten, zielen darauf ab, Lösegelder zu erhalten, aber selbst nach geleisteter Zahlung können Benutzer oft auf ihre Daten nicht mehr zugreifen. Cyclonis Backup ist standardmäßig so konfiguriert, dass mehrere Versionen von Benutzerdateien in der Cloud gespeichert werden. Im Falle eines Ransomware-Angriffs bietet Cyclonis Backup intuitive Tools, die es Benutzern ermöglichen, ihre Daten selektiv in ihrem früheren, "vor-verschlüsselten" Zustand wiederherzustellen, um zu vermeiden, zum Opfer zu werden.

Verschlüsselung ist das Herzstück von Cyclonis Backup

Um https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=86633944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D1584486906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyclonis.com%252Fproducts%252Fcyclonis-backup%252Fhow-it-works%252F%26a%3Dhelp%2Bprotect%2Byour%2Bvaluable%2Bpersonal%2Bdata&a=%C2%A0den+Schutz+Ihrer+wertvollen+pers%C3%B6nlichen+Daten+sicherzustellen , nutzt Cyclonis Backup eine leistungsstarke Verschlüsselungstechnologie mit AES-256; dieser Verschlüsselungsstandard wurde vom National Institute of Standards and Technology (NIST; Nationales Institut für Standards und Technologie) festgelegt und wird von den größten Organisationen rund um die Welt verwendet. Sicherungsdaten werden sowohl während der Übertragung als auch im Ruhezustand in der Cloud verschlüsselt. Um den Benutzern einen verbesserten Datenschutz zu bieten, werden die Backup-Daten so gespeichert, dass sie selbst von Cyclonis-Mitarbeitern nicht eingesehen oder gelesen werden können.

Aufrufen und Wiederherstellen von Dateien - jederzeit und überall

Mit dem Cyclonis Backup können Benutzer alle ihre Daten auf mehreren Geräten über ein einziges Konto sichern und wiederherstellen. Benutzer können die Cyclonis-Website dazu nutzen, um Dateien sicher über ihren Desktop-Computer oder auf mobilen Geräten aufzurufen und herunterzuladen. Die leistungsstarke Dateiversionskontrolle von Cyclonis Backup bietet Benutzern zusätzliche Flexibilität bei der Wiederherstellung von Daten.

Cyclonis Backup ist als kostenlose Cloud-Version mit integriertem 2-GB-Speicher verfügbar. Cyclonis steht außerdem in einer Vielzahl von kostenpflichtigen Abonnements zur Verfügung, die zusätzlichen Speicherplatz und 24/7-Kundensupport beinhalten.

Erfahren Sie mehr zu Cyclonis Backup und sichern Sie Ihre Daten noch heute kostenfrei! Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=1055616421&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D3920374720%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyclonis.com%252Fproducts%252Fcyclonis-backup%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyclonis.com%252Fproducts%252Fcyclonis-backup%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.cyclonis.com%2Fproducts%2Fcyclonis-backup%2F .

Informationen zu Cyclonis Ltd.

Als irisches Unternehmen mit Sitz in Dublin entwirft und entwickelt https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=505724975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D1965283473%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cyclonis.com%252F%26a%3DCyclonis%2BLimited&a=%C2%A0Cyclonis+Limited%C2%A0 Softwareprodukte zur Vereinfachung der Datenorganisation und Datenverwaltung für Desktops, mobile Geräte und die Cloud. Unsere Anwendungen zielen darauf ab, die Organisation immer größer werdender Datenmengen, denen sich Computernutzer täglich gegenübersehen, zu vereinfachen.

Besuchen Sie Cyclonis Ltd. auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=2295982687&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D3688666174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fcyclonislimited%26a%3DTwitter&a=Twitter | https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=2705607587&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D3788006018%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fcyclonislimited%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook | https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=2802845980&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D1216815317%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252F11312804%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn | https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=3498636756&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D3077745164%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCPzL-IZoI25JVAKfq-5jfPg%26a%3DYouTube&a=YouTube

Foto - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=260121067&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D4086077614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1138200%252FCyclonis_Backup.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1138200%252FCyclonis_Backup.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1138200%2FCyclonis_Backup.jpg

Logo - https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2762133-1&h=23541435&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2762133-1%26h%3D1835679776%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F642135%252Fcyclonis_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F642135%252Fcyclonis_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F642135%2Fcyclonis_Logo.jpg

Kontakt:

Pressekontakt:



Niall Shanahan

info@cyclonis.com