Valais/Wallis Promotion

Wallisär Gschichtä - Ilona (Landwirtin), André (Innovation), Sylvain (Bike) und Benno (Marke Wallis)

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Liebe Journalistinnen und Journalisten

Lassen Sie sich von vier Wahlwalliserinnen und Wahlwallisern inspirieren:

- Ilona Thétaz , Landwirtin in Saxon. Sie baut Trauben an, stellt Naturweine her und züchtet Aprikosen. Ihr Hof «Ô Fâya Farm» befindet sich seit Anfang 2021 in der Umstellung auf Biolandbau. - André Borschberg, Mitbegründer des Walliser Start-ups H55. Es wird sich als eines der ersten Start-ups im neuen Innovationspark des Energypolis-Geländes niederlassen, der 2022 eröffnet wird. Er zeigt sich im Recto Perso Clip von seiner persönlichen Seite und erklärt, wie sich Lebensqualität, Freizeit und Arbeit im Wallis miteinander verbinden lassen. - Sylvain Häderli, Leiter der Angebotsentwicklung MTB/Enduro in Verbier. Mittels der «Kids Bike League» , einem Tummelplatz für kleine Mountainbike-Rider, unterrichtet er seine Lieblingssportart . - Benno Baldo, Direktor des Betriebs Pasta Destefano. Die frischen Teigwaren sind eine Mischung aus italienischem Know-how und Walliser Produkten. Die Teigwaren mit Walliser Produkten tragen das Label der Marke Wallis.

Das Wallis ist ein offener, kreativer und dynamischer Kanton, welcher zu innovieren weiss und sich traut, Tradition und Moderne zu verbinden. Sie machen das Wallis aus: Walliserinnen und Walliser mit aussergewöhnlichen Ideen, mit einer besonderen Geschichte, mit einem ganz eigenen Lebensstil oder einer grossen Passion. Aber auch Wahlwalliserinnen und Wahlwalliser, die bei uns ihre Heimat oder ihr Herzensprojekt gefunden haben.

Genau diese Facetten zeigen wir mit unseren «Wallisär Gschichtä» - ein Wallis abseits der Klischees.

Lesen Sie auch unsere Mediendossiers, um mehr über das Wallis zu erfahren.

Valais/Wallis Promotion Medienstelle Rue Pré-Fleuri 6 CH - 1951 Sion 027 327 35 89 presse@valais.ch