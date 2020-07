Metall Service Menziken AG

Die Elma Electronic AG wählt Metall Service Menziken zum Lieferanten des Jahres 2019

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

St. Gallen (ots)

Metall Service Menziken beliefert die international tätige Elma Electronic AG bereits seit Jahrzehnten mit Blechtafeln und Zuschnitten aus Aluminium. Die Elma Electronic AG ist sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung und hat deshalb das Multi-Metall-Service-Center aus Menziken weltweit als Lieferant des Jahres 2019 ausgezeichnet.

Einmal im Jahr bewertet die Elma Electronic AG im Rahmen ihres Qualitätsmanagements weltweit alle ihre grossen Lieferanten. Dafür prüft sie jede eingehende Lieferung auf Übereinstimmung der Liefermenge mit der Bestellmenge, Qualität, Liefer- und Termintreue sowie den Preis. Die Metall Service Menziken AG überzeugte mit hervorragenden Leistungen bei der Qualität, bei der Flexibilität und beim Kundenservice. "Metall Service Menziken ist stets bestrebt, zusammen mit uns eine Lösung zu finden", bestätigt Thomas Wismer, Director of Supply Chain bei der Elma Electronic AG.

Die Metall Service Menziken AG freut sich über die Auszeichnung, welche die Unternehmenswerte bekräftigt. "Unsere Herausforderung bei Elma war, die hohen Qualitätsansprüche an eine perfekte Oberfläche zu erfüllen. Das ist uns gelungen", stellt Darko Karadacki, Key Account Manager bei Metall Service Menziken, stolz fest. "Die Auszeichnung zum Lieferanten des Jahres ist ein motivierendes Zeichen im aktuell schwierigen Weltgeschehen. Wir setzen alles daran, weiterhin einen Service zu bieten, der begeistert."

Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Metall Service Menziken und Elma Electronic währt bereits seit Jahrzehnten. Metall Service Menziken liefert jährlich rund 50 Tonnen Blechtafeln und Zuschnitte, vor allem Aluminium, an Elma Electronic. Sie produziert daraus beispielsweise Frontplatten, 19"-Gehäuse und mechanische Baugruppen. Das Angebot von Elma reicht von Komponenten, Backplanes, Stromversorgungen bis hin zu voll integrierten Systemen. Darüber hinaus offeriert Elma Gehäuselösungen und hochstehende Drehschalter für anspruchsvolle Anwendungen in der Elektronikindustrie. Elma beliefert Branchen wie Bahntechnik, Kommunikation, Energietechnik, Mess- und Prüftechnik sowie die Rüstungsindustrie. Der Jahresumsatz der Unternehmensgruppe beträgt über CHF 150 Millionen. Das Unternehmen führt Gesellschaften in zehn Ländern und beschäftigt weltweit etwa 750 Mitarbeitende, davon 115 in der Schweiz.

Metall Service Menziken AG

Die Metall Service Menziken AG ist Teil der schweizweit tätigen Debrunner Koenig Gruppe mit Sitz in St. Gallen. Das in der Schweiz führende Multi-Metall-Service-Center bietet mit rund 110 Mitarbeitenden für Unternehmen jeglicher Grösse und Branche Gesamtlösungen rund um die Beschaffung und Anarbeitung von Aluminium, Edelstahl Rostfrei, Kupfer, Messing, Bronze und Stahl-Spaltbändern. Die Metall Service Menziken AG verfügt über ein Sortiment mit rund 2'500 Artikeln, vielfältige Anarbeitungsmöglichkeiten, massgeschneiderte Logistiklösungen und verbindliche Service-Standards. www.metallservice.ch

Pressekontakt:

Kommunikation Debrunner Koenig Management AG

Armin Lutz

Leiter Marktkommunikation

Hechtackerstrasse 33

9014 St. Gallen

071 274 87 25

alutz@d-a.ch / www.d-a.ch