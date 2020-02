DKNY

Aufbauend auf seinem 30-jährigen Jubiläum feiert DKNY mit der Frühjahrskollektion 2020 Halseys einzigartige Beziehung und intime Verbindung zum New Yorker Trubel und Elan

New York (ots/PRNewswire)

New York. In der Stadt der wilden Träume und der grenzenlosen Energie versetzte die genreverändernde Popkünstlerin Halsey mit ihrer Kreativität und ihrem ganz persönlichen Stil ihre Karriere so richtig in Schwung. Die weltweit anerkannte Künstlerin feierte vor Kurzem das 30-jährige Jubiläum von DKNY mit einer spannenden Kooperation, die, ganz wie New York selbst, vielseitig, dynamisch und ungewöhnlich ist.

Im Frühjahr 2020 startet Halsey mit einem neuen Kapitel in ihrer DKNY-Geschichte durch. Für die Sängerin ist New York nicht nur eine tolle Stadt, sondern vielmehr der Ort, an dem ihre Karriere ihren Höhepunkt erreichte, ihr unsichtbarer Partner, der sie herausforderte, inspirierte und drängte, das Beste anzustreben. New York hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft, besonders für jene, die Chancen und Gelegenheiten ergreifen möchten, um ihre Träume in die Wirklichkeit umzusetzen.

"Das Leben kann uns verwirren, wenn wir jung und unerfahren sind. Dadurch, dass ich meine Berufung gefunden habe, konnte ich letztendlich meinen grenzenlosen Lebenshunger stillen und meine innere Unruhe zum Schweigen bringen. Ich wache jeden Tag auf und bin entschlossen, mich in eine noch bessere Version meiner selbst zu entwickeln. Meine Kooperation mit DKNY erinnert mich an meine Tage in New York, als ich anfing, Songs zu schreiben und öffentlich aufzutreten. Und trotz des Erfolges und der Freude gab es zwischendurch immer wieder furchtbare Tage, in denen ich mich fragte, ob dieser Weg wirklich der richtig für mich ist. Was ist deine Berufung?" - Halsey

Fotografiert, gestylt und gefilmt von einem Team, das ausschließlich aus Frauen besteht - Zoey Grossman, Zoe Costello und Nathalie Canguilhem - hat die Kampagne eine frische, urbane Ausstrahlung, die auf dem kultigen DKNY-Stil aufbaut. Multimedia-Künstler und Model David Alexander Flinn schließt sich der Kampagne in schlicht-eleganten, sportlichen Outfits an und repräsentiert damit den ultimativen Stil von New York. Angetrieben vom geschäftigen Rhythmus und dem lebendigen Vibe der Stadt bietet die #DKNYCALLING-Kollektion vom Frühjahr 2020 gehobene Essentials, die überall getragen werden können und für die Saison perfekt sind.

Minimalistische, fließende Konturen gepaart mit messerscharfer Passform für die ultimative urbane Garderobe, die gehobene Eleganz mit ausgefallenem Flair kombiniert. Klassische Trenchcoats und Lederjacken überzeugen in sauberem Weiß, kombiniert mit überraschenden Zitrus- und Neontönen. Bei den Herren stehen neutrale Maßanzüge und lässig geschnittener Strick Camo-Prints und sonnigen Gelbtönen gegenüber. Die Kollektion verkörpert Halseys und Flinns rebellischen, jugendlichen Stil.

Die Kampagne, in der Blautöne und dramatische Purpur- und Rosa-Waschungen vorkommen, nutzt die New Yorker U-Bahn, das Herz der Stadt, als Kulisse. Die träumerische Stimmung der Kampagne ist zweifellos eine Hommage an New York City und repräsentiert große Ideale und den Drang, die Welt zu verändern.

Man kann sich übrigens auch selbst in die Kampagne einbringen, indem man die neuen DKNY-Filter verwendet, sich zum kultigen Times Square transferieren lässt und die Lieblingsstücke aus der Frühjahrskollektion anprobiert. Halsey, die neben ihrem eigenen Hit "Graveyard" die Worte "New York Calling" verkündet, kreiert einen Soundtrack, der uns durch die gesamte Saison begleitet und es uns ermöglicht, an ihrem ganz persönlichen Dialog mit New York City teilzunehmen.

Als Höhepunkt der Kampagne werden ab März alle träumenden Fans dazu aufgerufen, sich der Welt mitzuteilen - von speziellen DKNY-Telefonzellen in verschiedenen Städten weltweit, wie New York und London. Teilnehmer können in jeder dafür vorgesehenen Telefonzelle den Hörer in die Hand nehmen und erhalten damit die Chance, Sonderpreise zu gewinnen, die sich auf ihre jeweilige Stadt beziehen.

Finde deine Berufung - ruf an und setz ein Zeichen. #DKNYCALLING.

DKNY Spring 2020 startet weltweit am 14. Februar.

Kontakt:

Ally Jameson

ally.jameson@dkny.com