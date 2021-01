WizKids

Zusammenarbeit von WizKids und Critical Role erweckt Exandria zum Leben

Das weltweite Rollenspiel-Phänomen erreicht mit neuen Produktangeboten eine neue Ebene

WizKids, der führende Hersteller von vorbemalten Miniaturfiguren und Tabletop-Spielen, gab heute eine Partnerschaft mit Critical Role bekannt, der weltweit beliebtesten Marke für story-basierte und weltbildende digitale Medien. WizKids erweitert seine führende Produktreihe hochwertiger Miniaturfiguren ab dem ersten Quartal 2021 um Angebote aus der großartigen Spielwelt Exandria.

"Ich bin seit, nun... sehr langer Zeit ein verrückter Sammler der WizKids-Minis, und es ist mehr als aufregend, direkt mit ihnen zusammenarbeiten zu können, um die Bewohner und die Gefahren von Exandria zum Leben zu erwecken und sie allen verfügbar zu machen", erklärte Matthew Mercer, Chief Creative Officer und Schauspieler bei Critical Role. "Sie bringen so unglaubliche Fähigkeiten und Fachkenntnisse in ihre Arbeit ein, und diese neue Kollektion bildet die Charaktere und die Atmosphäre von Exandria ganz besonders gut ab. Ich denke, Fans von Critical Role, aber auch die Spieler, die unsere Welt gerade erst neu entdecken, werden diese Gelegenheit für verbessertes Spielen, mehr Zusammenarbeit und mehr Fantasie sehr schätzen."

Zur Markteinführung erwarten die Fans legendäre Monster und beliebte Spielercharaktere (PCs), die ihre eigenen Abenteuer im Rollenspiel auf dem Kontinent Wildemount spannender machen. Dazu gehören das berühmte vorbemalte Riesenmonster Udaak von Critical Role-Game Master Matthew Mercer. Es wurde mit hochwertigen Details unter Verwendung hochwertiger Farben gefertigt und ist ein großartiger Feind oder Verbündeter für jedes Abenteuer!

"In dieser neuen Produktreihe haben wir das Hauptaugenmerk auf die Erfahrung des Spielers in der Welt von Exandria gelegt", so Patrick O'Hagan, Executive Producer für Computer-Rollenspiele (RPGs) bei WizKids. "Auf diese Weise möchten wir den Spielern die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte und Erfahrungen mit diesem spannenden Rollenspiel zu kreieren."

Auf der Grundlage dieser Partnerschaft können die Spieler in den kommenden Jahren mit vielen weiteren Veröffentlichungen rechnen, die sich über verschiedene Kontinente in der Welt von Exandria erstrecken, einschließlich Produkten und RPG-Zubehör wie hochwertigen vorbemalten und unbemalten Miniaturfiguren, von den kleinsten bis hin zu den Riesen. Alle Verpackungen haben einen durchsichtigen Teil, sodass die Fans genau sehen können, was sie kaufen.

Die ersten sechs Box-Sets mit Premium-Figuren kommen im Frühjahr 2021 auf den Markt und sind weltweit in allen Friendly Local Game Stores (FLGS) erhältlich. Das Abkommen wurde vom Lizenzagenten von Critical Role, Jason Kletzky, Präsident für Kooperationen im Bereich Lizenzierung, ausgehandelt.

Weitere Informationen zu der Zusammenarbeit finden Sie hier: www.WizKids.com

