CZUR TECH CO., LTD

CZUR startet Vorverkauf seines neuen tragbaren Dokumentenscanners Shine Ultra auf Indiegogo

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

- Zum 25. Dezember sind bereits Vorbestellungen im Wert von mehr als 950.000 USD eingegangen

CZUR TECH CO., LTD ("CZUR"), ein chinesischer Anbieter von intelligenten Hardwarelösungen, hat eine Geldbeschaffungskampagne für seinen neuen tragbaren Dokumentenscanner Shine Ultra auf Indiegogo gestartet. Die Kampagne läuft seit dem 10. Dezember, und bis zum 25. Dezember wurden bereits mehr als 950.000 USD gesammelt.

Der intelligente tragbare Scanner Shine Ultra ist der Nachfolger des Aura, CZURs Vorgängermodell aus dem Jahr 2018, das über Crowdfunding finanziert wurde. "Der Aura hat das Scannen revolutioniert, und der Shine Ultra ist eine neue tragbare Scannergeneration, von der mehr Nutzer in aller Welt profitieren werden. Mit dem Shine Ultra wollen wir ein müheloses Scanerlebnis zu einem erschwinglichen Preis bieten", sagte Kang Zhou, CEO und Gründer von CZUR.

Der Shine Ultra verfügt über CZURs patentierte Curve Flattening-Technologie, die automatisch Wölbungen auf dem Papier ausgleicht. Die zeitaufwändige, lästige Glattstreichung von Hand gehört damit der Vergangenheit an. Der Autofokus-Modus unterstützt die automatische Erkennung und Scharfeinstellung des Dokuments für schnelleres Scannen (https://www.youtube.com/watch?v=Tfhb3PGtFSQ). Der Shine Ultra benötigt null Aufwärmzeit und bietet Scangeschwindigkeiten von unter einer Sekunde sowie Plug&Play-Funktionalität. Er eignet sich für das schnelle mobile Scannen und Ablegen von Dokumenten, und seine integrierte Videoaufnahmefunktion erleichtert die Erstellung von Arbeitspräsentationen und Aufzeichnung von Unterrichtsreferaten.

Der Shine Ultra wiegt gerade einmal 1 kg und hat die folgenden Maße (L x B x H): 116,9 mm x 157,9 mm x 409,4 mm (im geöffneten Zustand). Sein kompaktes, zusammenklappbares Design bietet maximale Mobilität und Flexibilität bei minimaler Baugröße. Der Shine Ultra ist eine Weiterentwicklung seines Vorgängers und bietet Features wie Correct Position, Multi-target Scanning, Remove Fingerprint, Smart Paging, Purify Background und mehr. Während des Scannens verstärkt er die Belichtung für eine bessere Farbanpassung. Ein HD CMOS-Sensor mit 13 Megapixeln sorgt für eine hohe Scanauflösung von 340 DPI.

Auf dem Shine Ultra läuft CZURs intelligente eigenentwickelte Software für Windows und macOS. Sie bietet unter anderem intelligente Seitennummerierung, automatisches Cropping, Multi-Scan-Kombination, verschiedene Farbmodi sowie einen Stempelmodus. Die Software unterstützt fortschrittliche Optical Character Recognition (OCR) für bis zu 180 Sprachen und ermöglicht eine bessere Dokumentbearbeitung in den Formaten Word, Excel und PDF.

Den Link zur Vorbestellung des Shine Ultra finden Sie hier: https://www.indiegogo.com/projects/shine-ultra-next-gen-portable-powerful-scanner

Informationen zu CZUR

CZUR wurde 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardwarelösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Seine intelligenten Bürogeräte zeichnen sich durch die neuesten Technologien und eine menschliche Note aus und revolutionieren die Arbeitsproduktivität in Büroumgebungen. Zum Leistungsangebot gehören Hardware, PC-Dienste, Cloud-Dienste, Web-Dienste, App-Entwicklung und Algorithmen. Das Unternehmen hält mehrere Patente, die aus der Arbeit an seinem F&E-Zentrum für Hardware in Shenzhen, seinem Produktionswerk in Dongguan, seinem Software-Entwicklungszentrum in Dalian und seinem Algorithmus-Forschungslabor in Chengdu hervorgegangen sind. CZUR ist der Überzeugung, dass kontinuierliche Innovation und Kreativität die Grundlage für praktische Lösungen sind, die im Büroalltag zugleich auch menschliche Wärme vermitteln.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website (http://www.czur.com/) und der Facebook-Seite (https://www.facebook.com/czurtech) von CZUR.

Kontakt:

für Medien:

Jing Qi

+86-755-2397-4826

marketing@czur.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059535/CZUR_Scanner_Shine_Ul

tra_A.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059536/CZUR_Scanner_Shine_Ul

tra_B.jpg