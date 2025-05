Esaote S.p.A.

Esaote: Der neue Ultraschallscanner MyLab™Heron für Tierärzte wurde auf dem SCIVAC Rimini 2025 Kongress weltweit vorgestellt

Genua, Italien (ots/PRNewswire)

Esaote, ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, hat das neue Ultraschallsystem MyLab™Heron auf dem Kongress vorgestellt, der vom 23. bis 25. Mai in Rimini von SCIVAC, der größten wissenschaftlichen Gesellschaft für Veterinärmedizin in Italien, organisiert wurde und dessen Ziel die wissenschaftliche und berufliche Weiterbildung von Tierärzten ist.

MyLab™Heron ist das neueste Ergebnis der Forschungsaktivitäten von Esaote im Bereich leistungsstarker tragbarer Ultraschallsysteme, in dem das Unternehmen seit über 30 Jahren anerkannt ist und sich durch sein umfassendes Produktportfolio und innovative Lösungen auszeichnet.

„Tierärzte", so Erminio Bassi, Esaote Vet Business Manager, „sind stets auf der Suche nach Instrumenten, die die Genauigkeit und Effizienz verbessern, und dieses neue Ultraschallsystem erfüllt diese Anforderungen perfekt."

Das MyLab™Heron ist von dem Tier inspiriert, von dem es seine Eigenschaften Präzision und Leichtgängigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen, übernommen hat, und ist ein tragbares System, das überlegene Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Mobilität kombiniert, einschließlich einer vollständig reinigbaren Touch-Oberfläche. Der Zugriff auf alle Funktionen, von einfachen bis hin zu fortgeschrittenen, ist einfach, intuitiv und anpassbar, während die kompakte Größe und der langlebige Akku das Gerät ideal für jede klinische Umgebung machen.

Die Arbeitsabläufe sind so gestaltet, dass die Anzahl der Aktionen reduziert wird und sich der Tierarzt auf die Pflege des Tieres konzentrieren kann. Fortschrittliche Technologie und spezielle veterinärmedizinische Lösungen machen den Diagnoseprozess einfach und zuverlässig. Das Ergebnis sind schnellere und präzisere Entscheidungen. Durch die Analyse von Echtzeit-Bildgebungsdaten, reduzieren die im System integrierten Funktionen der künstlichen Intelligenz den Bedienungsaufwand und verbessern so den gesamten Arbeitsablauf und die Produktivität.

In ähnlicher Weise bietet MyLab™Heron hochauflösende Bildgebung sowohl in oberflächlichen als auch in tieferen Bereichen, dank der breiten Palette an verfügbaren Sonden. All dies ermöglicht die Untersuchung von Tieren jeder Größe in allen Anwendungsbereichen, von der allgemeinen Bildgebung bis zur Kardiologie, vom Bewegungsapparat bis zur Reproduktion, und bietet dabei eine unvergleichliche Bildschärfe. Ein leistungsstarkes Tool zur Unterstützung von Tierärzten, die in Kliniken, Krankenhäusern und selbstständig arbeiten.

MyLab™Heron ergänzt und bereichert die Palette der Esaote-Ultraschallscanner für die Veterinärmedizin, von denen MyLab™Fox und MyLab™Panther auf den internationalen Märkten gut etablierte und weithin anerkannte Maßstäbe sind. Sie belegen die Innovationskraft und Detailgenauigkeit, mit der Esaote die tierärztliche Versorgung zunehmend zugänglicher und entscheidender gestalten möchte, um die Nähe zu Tieren und den Menschen, die sie lieben, zu verbessern.

Esaote unterstützt Tierärzte auch bei der diagnostischen Bildgebung mit Schulungsprogrammen und Weiterbildungen, von Webinaren bis hin zu Live-Veranstaltungen. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass seine Vision einer Versorgung, die auf Austausch, Forschung und Diskussion mit Experten basiert, dazu beitragen kann, die Zukunft der Veterinärmedizin zu verbessern und die Rolle des Tierarztes zu stärken.

Die Esaote Group ist ein führender Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen (Ultraschall, MRT, Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses). Ende 2024 beschäftigte die Group rund 1.300 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Mit Standorten in Genua und Florenz sowie eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaotevet.com.

