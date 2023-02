Tetracore, Inc.

Tetracore kündigt USDA-Kauf von ASP- und MKS-Diagnosetestsätzen an

Tetracore, Inc. (Tetracore®) freut sich, seine Partnerschaft mit dem Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten (USDA) bekannt zu geben, um einen Bestand an PCR-Kits für die Afrikanische Schweinepest (ASP) und die Maul- und Klauenseuche (MKS) bereitzustellen. Diese Kits wurden zur Verwendung in der National Animal Vaccine and Veterinary Countermeasures Bank gekauft, um sicherzustellen, dass die USA auf einen möglichen Ausbruch einer ausländischen Tierkrankheit (Foreign Animal Disease, FAD) mit ernsthaften Folgen vorbereitet sind. Als einzige von der USDA zugelassenen PCR-Kits für diese Krankheiten sind die VetAlert™ ASP- und MKS-Diagnosetests von Tetracore von entscheidender Bedeutung dafür, die potenziell verheerenden Auswirkungen eines Ausbruchs ausländischer Tierkrankheiten zu minimieren.

Die Präsenz von ASP in der Dominikanischen Republik stellt eine drohende Gefährdung für das Wohlergehen der Nahrungsmittelproduktion in den Vereinigten Staaten dar. Ausbrüche von MKS und ASP können verheerende wirtschaftliche Folgen für die Tierhaltung haben. Diese Bedrohung erfordert schnell verfügbare, genaue und validierte Diagnosen. Ein plötzlicher Anstieg der eingehenden Proben in den Labors für Tiergesundheitstests würde die verfügbaren Gegenmaßnahmen schnell erschöpfen. Um den Bedarf an Laborkapazität in einem Ausbruchsszenario zu decken, hat das USDA Tetracore gebeten, ihre vom USDA lizenzierten Testkits für MKS und ASP auf Vorrat zu halten.

Die ASP- und MKS-Diagnosetestsätze von VetAlert™ wurden unter Verwendung aktueller Virensequenzen aktualisiert, um sicherzustellen, dass der Test weiterhin einsetzbar ist. Diese Tests wurden in Studien mit mehreren Referenzlaboratorien validiert. Die ASP- und MKS-Diagnosetestsätze von VetAlert™ wurden von Wissenschaftlern von Tetracore entwickelt und vertrieben und werden ausschließlich von Tetracore verkauft.

