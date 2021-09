Belkin

Belkin International erhält den Sustainability Leadership Award bei den Sustainability Awards 2021

Anerkannt für seine Bemühungen bei der Festlegung und Erreichung von Nachhaltigkeitszielen

Die Business Intelligence Group zeichnet Belkin International als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit im 2021 Sustainability Awards Programm aus. Mit den Nachhaltigkeitspreisen werden Menschen, Teams und Organisationen ausgezeichnet, die Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil ihrer Geschäftspraktiken oder ihrer allgemeinen Mission gemacht haben.

Im letzten Jahr hat Belkin in seinem Lager in Indiana, USA, 100 % Kohlenstoffneutralität erreicht, 25 % Kohlenstoffneutralität bei den Scope-2-Emissionen für seine weltweiten Aktivitäten, eine Reduzierung der Kunststoffmenge in seinem Kabelsortiment um 90 %, bei den kabellosen Ladepads um 48 % und bei den kabellosen Ladestationen um 81 %. Im Einklang mit seiner Unternehmensverpflichtung, bis 2025 zu 100 % kohlenstoffneutral zu sein, hat Belkin klare Initiativen für den Klimawandel, die Verpackung und den Elektroschrott entwickelt, um eine saubere und nachhaltige Zukunft für alle zu erreichen.

"Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Säulen der Belkin-Werte, und wir haben uns verpflichtet, unseren Teil dazu beizutragen, angesichts der großen Auswirkungen, die unser Geschäft auf den Planeten haben kann, sowohl in Bezug auf die Ausgaben als auch auf die Erhaltung", sagte Steve Malony, CEO von Belkin International. "Wie überwältigend das Konzept der Einbeziehung der Nachhaltigkeit in jeden Aspekt des Unternehmens in unserer Branche auch erscheinen mag, wir sind entschlossen, unsere Standards aufrechtzuerhalten. Wir fühlen uns geehrt, in diesem Jahr von der Business Intelligence Group für unsere Bemühungen ausgezeichnet zu werden, und wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere Ziele zu erreichen und Jahr für Jahr neue Maßstäbe zu setzen."

"Wir sind stolz darauf, Belkin für seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu belohnen und anzuerkennen", sagte Maria Jimenez, Chief Nominations Officer, Business Intelligence Group. "Unsere Jury war sich sicher, dass ihre Vision und Strategie auch in Zukunft Ergebnisse für eine sauberere und nachhaltigere Welt liefern wird. Herzlichen Glückwunsch!"

Informationen zu Belkin

Belkin ist ein führender Anbieter von Zubehör für die Bereiche Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität, Audio und Smart Home für eine breite Palette von Unterhaltungselektronik und Unternehmensumgebungen. Belkin wird in Südkalifornien entwickelt und in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das Unternehmen stellt Produkte her, die Menschen durch Technologie unterstützen, sei es zu Hause, bei der Arbeit oder bei einem neuen Abenteuer. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology, um seinen globalen Einfluss zu stärken, und lässt sich weiterhin von den Menschen und dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren.

Informationen zu Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und hervorragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungsprogrammenbeurteilen Führungskräfte aus der Wirtschaft, die über Erfahrung und Wissen verfügen, die Programme. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann die Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.

