Auf zur letzten Mission: FOX zeigt die siebte und finale Staffel der Action-Serie "Strike Back" ab 26. Oktober

- Deutsche TV-Premiere der siebten Staffel ab 26. Oktober immer montags um 21.00 Uhr - Basierend auf dem gleichnamigen Roman des ehemaligen SAS-Soldaten Chris Ryan - Exzellente Besetzung u. a. mit Warren Brown ("Luther", "Shameless"), Daniel MacPherson ("Neighbours") und Alin Sumarwata ("Home and Away", "Neighbours")

Bei riskanten Einsätzen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus riskieren die Mitglieder der fiktiven Spezialeinheit Section 20 auch in der neuen Staffel immer wieder Kopf und Kragen. Die Serie "Strike Back" basiert auf dem Bestseller des ehemaligen SAS Elitesoldaten Chris Ryan und ist inhaltlich an die gleichnamige britische Spielfilmreihe aus dem Jahr 2010 angelehnt. Die britisch-amerikanische Actionserie ist nicht nur extrem spannend und politisch hochbrisant, sondern zugleich topaktuell und voller dramatischer Momente. Die Handlung entführt die Zuschauer an die unterschiedlichsten Krisenherde weltweit. In der siebten und letzten Staffel der Actionserie ziehen die Macher noch einmal alle Register ihres Könnens; von der wendungsreichen Story um Verrat und Rache über packend inszenierte Kampfszenen bis hin zu den Drehorten: Die Außenaufnahmen für die in Südosteuropa spielenden Handlungsstränge entstanden in Kroatien, dessen eindrucksvolle Landschaften und Stadtpanoramen schon in Serienhits wie "Game of Thrones" zu bewundern waren.

FOX präsentiert die siebte und finale Staffel von "Strike Back" ab dem 26. Oktober immer montags um 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere.

Über "Strike Back" Staffel 7

In der finalen Staffel von "Strike Back" steht die Anti-Terror-Einheit Section 20 vor ihrer bislang größten Herausforderung. Wiedervereint wird das Team auf eine Mission in den Kosovo geschickt, um eine entführte Biochemikerin aus den Fängen der albanischen Mafia zu befreien. Was als routinemäßige Geiselbefreiung beginnt, weitet sich schnell zu einer weltweiten Jagd auf eine gestohlene russische Geheimwaffe aus. Dabei bekommen es Gracie Novin (Alin Sumarwata), Manisha Chetri (Varada Sethu), Thomas "Mac" McAllister (Warren Brown) und Samuel Wyatt (Daniel MacPherson) nicht nur mit zwei international vernetzten Terrorführern und den mit ihnen verbündeten Mafiaclans zu tun. Bald hegt Section 20 Kommandeur Colonel Alexander Coltrane (Jamie Bamber) außerdem den Verdacht, dass seine Vorgesetzten von MI6 und CIA ein doppeltes Spiel spielen und offenbar bereit sind, Section 20 zur Erreichung ihrer Ziele zu opfern.

Sendetermine:

- Die siebte Staffel von "Strike Back" als deutsche TV-Premiere ab 26. Oktober 2020 immer montags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle zehn Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar

