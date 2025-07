Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD:DIE 29. AUSGABE BEGINNT OFFIZIELL

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Medaillen und Rekorde allein reichen nicht aus, um Geschichte zu schreiben, und Taten, Entscheidungen und die Art und Weise, wie man sich verhält, können lauter sprechen als jede Leistung. In diesem Sinne wird heute offiziell die 29. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award eröffnet, einer der am meisten erwarteten Momente des italienischen Sommers, der jenen Sportlern gewidmet ist, die ihre Karriere zu einer eindrucksvollen Lektion in Sachen Ethik, Loyalität und Respekt gemacht haben.

Florenz und Fiesole öffnen ihre Türen für zwei Tage, an denen die wahren Werte des Sports gefeiert werden. Die Eröffnungsveranstaltung findet heute Abend in der spektakulären Kulisse des Piazzale Michelangelo statt, wo das Galadinner die Preisträger in einer aufregenden Atmosphäre willkommen heißt und ihnen die Werte und Grundsätze vermittelt, die den Fair Play Menarini International Award seit jeher inspirieren.

"Auch bei dieser Ausgabe des Fair Play Menarini Award werden die Werte des Sports und seiner Champions gewürdigt - sagte die Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro - Werte, bei denen es nicht nur um sportliche Fähigkeiten geht, sondern auch um Engagement, Hartnäckigkeit, Empathie und Teamgeist. Dies sind dieselben Werte, die wir jeden Tag fördern, um eine zunehmend aufmerksame und respektvolle Gesellschaft aufzubauen. Der Fair Play Menarini Award erinnert uns jedes Mal daran, dass der Sport ein wesentlicher Motor für Wachstum und Integration ist.

In der Zwischenzeit steigt die Vorfreude auf die Preisverleihung, die am morgigen Donnerstag, 3. Juli, im Römischen Theater von Fiesole stattfindet, wo das Publikum den Gewinnern applaudieren und ihren Geschichten lauschen wird, die den wahren Sinn des Sports wiedergeben werden.

Die Protagonisten der 29. Ausgabe kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Sportarten, doch sie sind durch ihr Engagement vereint, die Werte des Fair Play durch ihr Handeln zu verkörpern. Der Fair Play Menarini Award ist stolz darauf, einen weiteren Ballon d'Or-Gewinner präsentieren zu können: Portugiesischer Meister Luis Figo, Star der Mannschaften von Barcelona, Real Madrid und Inter. Als Vertreter des Fußballs werden "Billy" Costacurta und Demetrio Albertini ebenfalls auf der Bühne stehen, Vorbilder für Stil, Disziplin und sportliche Integrität sowie unvergessliche Mitglieder des AC Milan und der italienischen Nationalmannschaft. Die Leichtathletik wird vertreten durch Gianmarco Tamberi, Hochsprungweltmeister in Budapest 2023 und Olympiasieger in Tokyo 2021; Andy Diaz, Dreisprungspezialist und Hallenweltmeister; Nadia Battocletti, Silbermedaillengewinnerin über 10.000 Meter bei den Spielen in Paris 2024; und Blanka Vlasic, Hochsprunglegende und zweifache Weltmeisterin. Die Fechterin Arianna Errigo, eine der meistdekorierten Florettfechterinnen aller Zeiten, wird das Fechten vertreten. Judo feiert Alice Bellandi, frischgebackene Weltmeisterin und Olympiasiegerin in Paris. Im Basketball steht Sasha Vujacic, zweimaliger NBA-Champion mit den Los Angeles Lakers, im Rampenlicht. Der paralympische Sport wird vertreten durch Rigivan Ganeshamoorthy, Goldmedaillengewinner im Diskuswurf bei den 2024 Paralympic Games, während im Bereich des Sportjournalismus Guido Meda, die legendäre Stimme der MotoGP und leidenschaftlicher Erzähler der Zweiradwelt, gewürdigt wird.

Neben den diesjährigen Preisträgern werden drei Fair Play Menarini Ambassadors, Sportlegenden, die bereits unvergessliche Kapitel in der Geschichte des Sports geschrieben haben, zu sehen sein: fünfmaliger Olympiasieger im Schwimmen, Ian Thorpe, Giancarlo Antognoni, Ikone der Fußballmannschaft Fiorentina und Gewinner der Weltmeisterschaft 1982, und Fabrizio Donato, Gewinner der Bronzemedaille im Dreisprung bei den Olympischen Spielen 2012 in London.

Auch in diesem Jahr wird die Partnerschaft mit Sky TG24 fortgesetzt. Die Zuschauer werden während der beiden Tage der Preisverleihung von Rachele Sangiuliano, Michele Cagiano und Omar Schillaci begleitet, die gemeinsam mit ihrem Journalistenkollegen Federico Buffa die Geschichten der Athleten über Ethik, Leidenschaft und außergewöhnliche sportliche Leistungen zum Besten geben.

"Mit der Ausgabe 2025 des Fair Play Menarini International Award wollen wir weiterhin die höchsten Werte des Sports und eine Seite des Sports zeigen, die nicht nur herzerwärmend, sondern auch ein Vorbild für die Gesellschaft ist,", erklärten Valeria Speroni Cardi und Filippo Paganelli, Vorstandsmitglieder der Fair Play Menarini Foundation. "Es ist eine Gelegenheit, jene Sportlerinnen und Sportler zu ehren, die durch ihre Gesten des Fair Play zu Vorbildern für andere geworden sind - sowohl im Sport als auch im Leben."

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist kostenlos und öffentlich, aber nur nach Registrierung auf TicketOne (link).

Die 29. Ausgabe des Fair Play Menarini International Award wird vom Istituto per il Credito Sportivo e Culturale als institutionellem Partner und von Sustenium, Frecciarossa, Estra und Adiacent als Initiativpartnern unterstützt.

Um über die Protagonisten auf dem Laufenden zu bleiben, die spannendsten Momente zu erleben und alle Neuigkeiten zu erfahren, besuchen Sie die offizielle Website https://www.fairplaymenarini.com/en und die Social-Media-Kanäle des Preises auf Instagram, Facebook und YouTube.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2723581/Menarini_Award.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2723585/Menarini_International_Award.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2696025/5365100/Fair_Play_Menarini_International_Award_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fair-play-menarini-international-awarddie-29-ausgabe-beginnt-offiziell-302496942.html