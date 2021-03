Catalyst

Das Unsichtbare sichtbar machen: Catalysts #BiasCorrect Kampagne zum Weltfrauentag 2021 stellt schwierige Fragen

Kampagne bietet virtuelle Hintergründe, um Voreingenommenheit am Arbeitsplatz aufzuzeigen

Catalyst begeht den Weltfrauentag 2021 mit der Aufforderung an Unternehmen, sich der globalen Kampagne #BiasCorrect "Make the Invisible Visible" anzuschließen und stellt virtuelle Hintergründe zur Verfügung, die zu wichtigen Gesprächen über unbewusste Vorurteile in Meetings anregen.

Catalyst legt Ergebnisse von Studien vor, die belegen, dass unsichtbare Barrieren für Frauen am Arbeitsplatz, insbesondere für Frauen farbiger Hautfarbe, sich während der Pandemie bei der Telearbeit verstärkt haben:

- 1 von 5 Frauen hat sich bei virtuellen Treffen von Mitarbeitern ignoriert und übersehen gefühlt; - 45 % der weiblichen Führungskräfte sagen, dass es für Frauen schwierig ist, sich in virtuellen Sitzungen zu äußern; und - 1 von 5 arbeitenden Menschen hat seit dem Ausbruch von COVID-19 mehr Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt.

Im Rahmen der Make the Invisible Visible-Kampagne von Catalyst, die in Zusammenarbeit mit der Burns Group entwickelt wurde, können Teilnehmer virtuelle Hintergründe auswählen und herunterladen, die wichtige Gespräche darüber anregen, wie diese Erfahrungen mit unbewussten Vorurteilen am Arbeitsplatz angesprochen werden können:

- Haben Sie sich schon einmal bewertet gefühlt, weil Ihr Kind ein Meeting unterbrochen hat? - Wurden Sie schon einmal in einer Besprechung unterbrochen, während Sie sprachen? - Waren Sie jemals die "Einzige ..." im Raum? - Wurden Sie je gefragt: "Ja, aber woher kommen Sie wirklich?" - Haben Sie jemals Ihr wahres Ich vor der Tür gelassen?

Die virtuellen Hintergründe sind auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch verfügbar.

Die diesjährige Kampagne baut auf der Weltfrauentag-Kampagne #BiasCorrect von Catalyst aus den Jahren 2019 und 2020 auf, die sich auf die vorurteilsbeladenen Wörter konzentrierte, die zur Beschreibung von Frauen am Arbeitsplatz verwendet werden. Darin wurde aufgezeigt, dass Frauen und Männer mit den gleichen Talenten und Fähigkeiten oft auf sehr unterschiedliche Weise beschrieben werden. Dadurch entstehen Barrieren, die sie oft negativ auf den Aufstieg von Frauen auswirken.

"Make the Invisible Visible macht die Vorteile deutlich, die Frauen während der COVID-19-Krise bei der Arbeit aus dem Home-Office gemacht haben", sagte Lorraine Hariton, President und CEO von Catalyst. "Unbewusste Voreingenommenheit ist hartnäckig, deshalb wollen wir Unternehmen und ihre Mitarbeiter - einschließlich der Männer als Gleichstellungspartner - dazu bringen, ihre Voreingenommenheit zu korrigieren, ein #BiasCorrect zu machen, und eine inklusivere Arbeitsplatzkultur zu schaffen."

Catalyst lädt Einzelpersonen und Unternehmen ein, die #BiasCorrect-Webseite zu besuchen. Dort werden Ressourcen für alle bereitgestellt, um unbewusste Vorurteile zu verstehen, zu unterbrechen und zu korrigieren. Die Bank of America und die Guardian Life Insurance Company of America sind Sponsoren dieser Kampagne.

