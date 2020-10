LIDL Schweiz

Lidl Schweiz steckt Gold ins Fondue

20'000 Franken in Fondue Chinoise Packungen versteckt

Weinfelden (ots)

Lidl Schweiz versteckt "Goldene Tickets" in Verpackungen von Fondue Chinoise der Eigenmarke "Deluxe". Finder dieser Tickets gewinnen jeweils einen Lidl Einkaufsgutschein im Wert von 100 Franken. Die Aktion startet am 5.Oktober und dauert bis am 31. Dezember.

Wer zwischen dem 5. Oktober und 31.Dezember bei Lidl Schweiz Fondue Chinoise einkauft, könnte sich zusätzlich zum feinen Fleisch noch auf etwas weiteres gefasst machen. So versteckt Lidl Schweiz in 200 Verpackungen sogenannte "Goldene Tickets". Die Tickets sind in den Fondue Chinoise Sorten Rind, Kalb, Schwein und Truten versteckt.

Findet man ein solches Goldticket, erhält man jeweils einen Lidl-Einkaufsgutschein im Wert von 100 Franken. Die Verteilung der Packungen in den Lidl Filialen erfolgt willkürlich. Das Vorgehen und die detaillierten Teilnahmebedingungen sind auf dem Ticket sowie unter www.lidl.ch/golden-ticket zu finden.

