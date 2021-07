MARC O'POLO License AG

MARC O'POLO Members jetzt auch in Österreich und Schweiz

Stephanskirchen (ots)

MARC O'POLO setzt den internationalen Roll-out seines Kundenbindungsprogramms MARC O'POLO Members weiter fort. Zum 1. Juli 2021 bindet das Premium Modern Casual Label Österreich und Schweiz in das Programm ein. Ab dann können Kunden in diesen Ländern Punkte sammeln, die in Gutscheine umgewandelt werden können. Zudem profitieren die Kunden von zahlreichen digitalen Services wie Click & Collect oder Reserve & Collect für ein barrierefreies Einkaufen zwischen der Online- und Offlinewelt.

"Mit Österreich und Schweiz integrieren wir zum einen zwei für uns wichtige Kernmärkte und zum anderen erstmals Länder, in denen wir über Distributionspartner und nicht mit eigenem Retail vertreten sind", sagt Maximilian Böck, CEO MARC O'POLO AG. "Das Members Programm ist für uns eine wichtige Basis zur internationalen Kundenbindung. So können wir in allen Märkten ein ideales Einkaufs- und Markenerlebnis über dieselben Services anbieten und mit unseren Kunden überall auf gleichem Wege kommunizieren".

Das MARC O'POLO Kundenbindungsprogramm wurde im Jahr 2015 erstmalig aufgelegt und vor zwei Jahren einem vollständigen Relaunch unterzogen. Ende 2019 erfolgte der internationale Start unter anderem in Belgien, Frankreich, Niederlande, Polen, Tschechien und Rumänien. MARC O'POLO Members bietet eine transparente Gutscheinlogik und steht dank zahlreicher digitaler Services für ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis mit einem einzigen Kundenkonto für den Online-Shop, stationäre Stores sowie Factory-Outlets. Beim Logo greift MARC O'POLO auf das erste Kampagnenmotiv, eine Erdbeere, von der Gründung 1967 zurück und lädt Kunden ein, Teil der MARC O'POLO Story zu werden: "WELCOME TO THE CLUB".

Alle Informationen rund um das Members Programm sowie das Anmeldeformular finden sich unter www.marc-o-polo.com/members

