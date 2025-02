Ferris Bühler Communications

Von Social Media auf die Bühne: JodokCello kommt nach Zürich

Er macht das Cello zum Social-Media-Phänomen: Jodok Vuille, besser bekannt als JodokCello, verbindet klassische Musik mit modernen Hits und erreicht damit Millionen von Fans weltweit. Jetzt geht er auf Welttournee – und macht am 26. März 2025 im THEATER 11 in Zürich Halt.

Hits wie Uptown Funk (Bruno Mars), Fix You (Coldplay) oder Soundtracks von Game of Thrones werden dann zu einem virtuosen Cello-Arrangement: “Ich kann es kaum erwarten meine Musik mit meinen Fans live zu teilen“, so Jodok.

Mehr Informationen zur Tournee und zum Luzerner Künstler finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

