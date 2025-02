Ferris Bühler Communications

„Sex and the City“-Schöpferin live in Zürich – Candace Bushnell packt aus

Sie hat das moderne Frauenbild geprägt wie kaum eine andere: Candace Bushnell, die Bestsellerautorin und Schöpferin von Sex and the City, bringt ihre gefeierte One-Woman-Show erstmals in die Schweiz. Am 22. März 2025 gastiert sie im THEATER 11 in Zürich und nimmt das Publikum mit auf eine inspirierende Reise durch ihr Leben, ihre Erfolge und die Geschichten hinter der Kultserie: "Ich freue mich schon sehr darauf, in die Schweiz zu kommen und auf die Schweizer Männer," so Candace.

Mit viel Humor und persönlichen Einblicken spricht Bushnell über Mode, Liebe, Erfolg und das moderne Dating-Zeitalter. Die Show ist ein absolutes Muss für Fans von Sex and the City und alle, die sich für starke Frauen und spannende Lebensgeschichten interessieren.

