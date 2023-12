Kult-Burger erobert Schaffhausen: Erstes Carl’s Jr. Restaurant eröffnet

Ferris Bühler Communications

Heute, 12. Dezember 2023 hatte das Warten ein Ende: Das erste Schweizer Carl’s Jr. Restaurant hat seine Türen am Bahnhof in Schaffhausen geöffnet. Die älteste Burger-Kette der Welt beglückte am Eröffnungstag zahlreiche Gäste im ersten Schweizer Restaurant. Ein voller Erfolg für die Burger Spycher Gang, Country Developer und Masterfranchisenehmer der Restaurant-Kette Carl’s Jr.

Weitere Informationen zur Eröffnung des ersten Schweizer Carl’s Jr. Restaurants erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

