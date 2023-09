Ferris Bühler Communications

blue Cinema: Ophélie Döbler wird neue Chief Product Officer

Ophélie Döbler tritt per Januar 2024 die Position als Chief Product Officer blue Cinema bei der blue Entertainment AG an.

Ophélie Döbler arbeitete zuletzt bei der Migros Group als Head of Business SportX, BikeWorld und Brand Excellence. Neben ihrer langjährigen Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung weist sie eine hohe Expertise in den Bereichen E-Commerce und Einzelhandel auf.

Alle weiteren Informationen zu Ophélie Döbler finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

