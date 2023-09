Ferris Bühler Communications

Die Agenturen Digital go und Ferris Bühler Communications machen gemeinsame Sache

Wer sich auf dem digitalen Markt behaupten will, muss relevante Geschichten erzählen und die richtige Zielgruppe erreichen. Gemeinsam mit der Online-Marketing-Agentur Digital go präsentiert die 360-Grad-Storytelling-Agentur Ferris Bühler Communications einen einzigartigen Workshop, der Storytelling mit der digitalen Welt zu etwas völlig Neuem verschmilzt: Digi-Telling. Unternehmen lernen, über welche Kanäle sie ihre Zielgruppe mit welcher Story am besten erreichen – messbar, kreativ und nachhaltig. Der Workshop beinhaltet Analyse, Ideenfindung und Massnahmen zur Umsetzung, damit sich KMUs für die Zukunft aufstellen können.

Sie möchten mehr über den neuen Workshop und die Partnerschaft zwischen Ferris Bühler Communications und Digital go erfahren? Die komplette Medienmitteilung finden Sie im Anhang. Foto- und Videomaterial finden Sie hier.

Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

Larissa Laudadio

Ferris Bühler Communications GmbH

