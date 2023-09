Ferris Bühler Communications

Einladung zur Edelweiss Flugzeugtaufe vom Airbus A340 «Flumserberg»

Edelweiss benennt ihre Flugzeuge seit 2016 nach dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen, in denen die Königin der Alpenblumen heimisch ist. Das soll auch für den Airbus A340 mit der Registrierung HB-JMC nicht anders sein.

Wir freuen uns sehr, den jüngsten Flottenzugang von Edelweiss auf den Namen «Flumserberg» zu taufen. Den traditionellen Taufakt nehmen David Birrer, Chief Operating Officer von Edelweiss, und Maite Nadig, ehemalige Skirennfahrerin und Doppel-Olympiasiegerin, vor. Dies in Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern der Bergbahnen Flumserberg AG. Musikalisch werden die Feierlichkeiten von Blechbläsern des Sinfonieorchesters St.Gallen begleitet, denn im Sommer 2024 werden die St.Galler Festspiele erstmals am Flumserberg ausgetragen.

Edelweiss und die Bergbahnen Flumserberg laden Sie herzlich zur Flugzeugtaufe am Flughafen Zürich ein:

Datum: Montag, 18. September 2023

Zeit: 09:30 bis ca. 12:00 Uhr (inkl. Light Lunch)

Ort: Flughafen Zürich, The Circle 32, 8058 Flughafen Zürich

Bitte melden Sie sich bis am Mittwoch, 13. September per E-Mail unter svenja@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 544 61 68 für diesen Event an. Alle weiteren Details erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung.

Sonnige Grüsse

Svenja Peters

i.A. Edelweiss