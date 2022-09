Pressestelle ATP architekten ingenieure

ATP architekten ingenieure erhält Green-BIM Award 2022

Innsbruck/Berlin (ots)

Das ATP-CO2-Tool zur Berechnung grauer Emissionen gewann die Auszeichnung für vorbildhaftes Wirken im digitalen und nachhaltigen Bauwesen

Im Rahmen der BIM-Gala im Allianz Forum in Berlin wurde das von ATP architekten ingenieure entwickelte „CO2-Tool Gebäude“ mit dem Green-BIM Award 2022 ausgezeichnet. Das innovative, digitale Werkzeug ermöglicht dem Integralen Planer schon in frühen Planungsphasen, die Emissionswerte von verschiedenen Konstruktions-Varianten zu bewerten.

„Damit können wir unseren Kund:innen auch eine klimagerechte Idealvariante liefern“, sagt ATP-Vorstand Prof. Thilo Ebert, der die Auszeichnung in Berlin gemeinsam mit Tobias Hutter, ATP sustain, und Architektin Ursula Reiner, ATP-BIM-Managerin, entgegennahm.

Die Entwicklung des ATP-CO2-Tools ist eine von mehreren Maßnahmen des ATP Green Deal. Damit leistet ATP einen aktiven Beitrag, um Verschwendung am Bau und Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Ebert: „Unser Vorteil ist die unternehmensweite Kohärenz der ATP-Planungsweise. Da wir alle Gebäude von Beginn an interdisziplinär in virtuellen Modellen aufbauen, können wir unser CO2-Tool wunderbar einsetzen, um die ressourcenschonendsten, energieeffizientesten sowie CO2-ärmsten Varianten eines Gebäudes zu bestimmen. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Engagement.“

Die Forschungs- und Sonderplanungsgesellschaft ATP sustain unterstützt den ATP Green Deal, indem sie innovatives Know-how in den integralen Planungsprozess implementiert. „Mit dem ATP-CO2-Tool können bereits in frühen Planungsphasen richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden. Durch die Befüllung von Revit-Parametern auf Bauteilebene lassen sich die Auswirkungen unterschiedlicher Ausführungsvarianten auf den ökologischen Fußabdruck eines Gebäudes detailgenau untersuchen“, so die ATP-Entwicklerinnen Klara Meier, Energy und Sustainability Expert, und BIM-Managerin Ursula Reiner zur Funktionsweise des Tools.

Die Green-BIM Awards wurden im Rahmen der BIM-Tage Deutschland vergeben. Mit dem Award zeichnet die Jury unter der Schirmherrschaft der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vorbildhafte Projekte, Tools und Methoden aus, die Lösungen für einen besseren Klimaschutz in der digitalen Bauwirtschaft erbracht haben.

ATP Green Deal Weitere Informationen