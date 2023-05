American School of Bombay

American School of Bombay implementiert einen mutigen und innovativen Bildungsplan, um Studenten eine bevorzugte Zukunft zu schaffen

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

In diesem Jahr des G20 Gipfels ist die American School of Bombay (ASB) mit zwei Campus in Mumbai bereit, ihren Beitrag zu leisten, junge Köpfe zu befähigen, ihre Träume zu verfolgen und das Leben anderer in Indien und weltweit zu verbessern.

ASB ist eine kleine Schule, die über ihre Gewichtsklasse hinausgeht und seit Jahren führend in Sachen Innovation bei internationalen Schulen ist. Ihr Ruf als warme und annehmende Gemeinschaft ist bekannt dafür, ein Ort zu sein, an dem der Begriff „Freund" allgegenwärtig ist. Dr. Paul Richards schließt sein erstes Jahr bei ASB als Schulleiter ab und setzt die Tradition einer transformativen Führung fort. Nach Beginn seiner Karriere in Boston und daraufhin in London, Saudi-Arabien und Dubai, führte Dr. Paul sagt, dass er an keiner anderen Stelle sein möchte als an der American School of Bombay.

„Mit dem, was ASB nach der globalen Pandemie gelernt hat, ist es nun die dringende und spannende Möglichkeit, als Gemeinschaft zusammenzukommen. Die Schule schafft aktuell eine bevorzugte Zukunft zum Wohle ihrer Schüler". - Dr. Paul Richards, Schulleiter, American School of Bombay.

ASB hat einen mutigen und innovativen Strategieplan in Bewegung gesetzt, um eine bevorzugte Zukunft zu schaffen, wobei fünf Säulen als mehrjährige Ziele dienen:

Steigerung des Wohlbefindens eines jeden Gemeindemitglieds, damit es gedeihen kann - seien Sie glücklich, gesund und erfolgreich, als „die eine Sache". Um diese übergreifende Priorität zu unterstützen, wird sich ABS für die nachfolgenden ergänzenden Prioritäten einsetzen.

Dem Aufbau authentischer Verbindungen zwischen der Schule und dem Gastland durch ein dynamisches Programm zur sozialen Verantwortung der Gemeinschaft, sowie ein neues indisches Kulturzentrum.

Der Förderung einer integrativen, gerechten und ausgewogenen (DEI-J) Schul- und Berufserfahrung durch integrative Praktiken und ausgewogenen Strategien.

Die Schüler können wichtige Aspekte ihres Lernens mitbestimmen und mitgestalten, indem sie nicht nur ein Mitspracherecht, sondern auch die Möglichkeit haben, die Strategien und Richtlinien zu verfassen, die sie direkt betreffen.

Die Kalibrierung der Lernerfahrung auf die dynamischen Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers durch personalisierte Lernpfade.

Das Bestreben, eine bessere Version von uns selbst zu werden, ist richtig und notwendig. Diese Generation von Schülern erreicht dies an der American School of Bombay.

Kontakt:

Dr. Paul Richards

Schulleiter der

American School of Bombay headofschool@asbindia.org LinkedIn | Instagram

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2080292/American_School_of_Bombay.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2080268/ASB_students.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2080269/Dr_Paul_Richards.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/american-school-of-bombay-implementiert-einen-mutigen-und-innovativen-bildungsplan-um-studenten-eine-bevorzugte-zukunft-zu-schaffen-301833601.html