Saisonstart im La Val Hotel & Spa: sprudelige Überraschung zur Sommersaison

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, öffnet das La Val Hotel & Spa in Brigels seine Türen für die Sommersaison. Da sprudelt nicht nur das Team vor Freude, sondern auch ein neuer Aussenpool mit integrierten Sprudelliegen. Für eine kulinarische Überraschung sorgt ausserdem eine neue Menükarte und ein von Chefkoch Rudolf Möller kreiertes veganes 5-Gang-Menü. Im sonnigen Brigels zählt nicht nur die Ruhe zum neuen Luxus, sondern auch die grosse Auswahl an Outdoor-Aktivitäten.

Mehr Informationen zu den Sommer-Highlights im La Val Hotel & Spa finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit La Val Gastgeber Reto Engler stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sie wollen das La Val und seine einzigartigen Suiten selbst kennenlernen? Gerne nehmen wir individuelle Medienanfragen entgegen.

