Einladung zur Einweihung des Edelweiss Bänklis auf dem Oberalppass

Ein Dokument

Die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft benennt ihre Flugzeuge seit 2016 gemäss dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen, wo die Königin der Alpenblumen heimisch ist. Ein Airbus A320 wurde am 24. August 2022 auf den Namen «Oberalp» getauft. Als Zeichen der Partnerschaft platzieren die Regionen Andermatt und Sedrun auf der Passhöhe vom Oberalp, genau auf der Kantonsgrenze von Uri und Graubünden, ein Edelweiss Bänkli. Eine Holzbank in Form eines Flugzeugsitzes. Von ihr aus geniesst man künftig eine atemberaubende Aussicht auf die Landschaft und den Oberalpsee auf über 2'000 Meter über Meer.

Gerne laden wir Sie zur Einweihung des Edelweiss Bänklis ein. Beat Jörg, Regierungsrat vom Kanton Uri, Vertreter der Geschäftsleitung von Edelweiss und der Regionen Andermatt und Sedrun werden ebenfalls daran teilnehmen.

Datum: Montag, 24. Oktober 2022

Zeit: 13:00 Uhr

Treffpunkt: Beim Leuchtturm auf dem Oberalppass

Bitte melden Sie sich bis am Donnerstag, 20. Oktober 2022 per Rückmail unter celine@ferrisbuehler.com oder telefonisch unter 056 544 61 64 für diesen Event an.

Gerne organisieren wir vor Ort Interviews und liefern direkt nach dem Anlass Text- und Bildmaterial.

Céline Schleich

i.A. Edelweiss

