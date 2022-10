Ferris Bühler Communications

Kletter-Challenge im Tägipark mit Olympiasportlerin Petra Klingler

Aktiver Herbst: So lautet das Motto vom Einkaufszentrum Tägipark in Wettingen. Vom 11. bis zum 22. Oktober 2022 warten verschiedene Spiel- und Unterhaltungs-Module auf die grossen und kleinen Gäste – lieber interaktives Torwandschiessen oder eine unendliche Kletterwand? Am Mittwoch, dem 12. Oktober, ist zudem die Schweizer Sportkletterin Petra Klingler vor Ort und sucht den besten Kletterprofi der Region.

Alle weiteren Informationen zur Kletter-Challenge mit Petra Klingler erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial stellen wir Ihnen unter diesem Link zum Download bereit.

