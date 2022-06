Ferris Bühler Communications

Von Yoga & Brunch bis Sunset Music – deshalb lohnt sich der Besuch des FORTYSEVEN auch im Sommer

Die aktuell sehr sommerlichen Temperaturen locken nach draussen an die Gewässer oder in die Badi. Wenn der Wunsch nach Abkühlung gross ist, kommt der Gedanke an die Wellness-Therme nur selten als Erstes auf.

Das FORTYSEVEN in Baden bietet diesen Sommer Ruhe und Erholung mit einem speziellen Sommerangebot. Von Yoga & Brunch bis Sunset Music – im Sommer gibt es in der Wellness-Therme FORTYSEVEN ein vielfältiges zusätzliches Angebot.

Wieso sich ein Besuch der Wellness-Therme auch im Sommer lohnt, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Herzliche Grüsse

Nina Suma

Geschäftsführerin FORTYSEVEN

ThermalBaden AG Grosse Bäder 1 | 5400 Baden

