Ferris Bühler Communications

Positives Fazit: Wintersaison auf dem Corvatsch endet mit Frühlings-Rap

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Eine erfolgreiche Wintersaison auf dem Corvatsch geht zu Ende. Am Wochenende wurde auf der Mittelstation des Corvatsch zum Saisonende auf dem Frühlingsfest nochmal ordentlich gerockt. Mit Stress am Samstag und Bligg am Sonntag erlebten Musikfans und Wintersportler:innen eine richtig heisse Party zum Ende der kalten Jahreszeit.

Alle Informationen sowie ein Fazit von der Corvatsch AG zur Wintersaison 2021/22 entnehmen Sie der angehängten Medienmitteilung. Aktuelles Bildmaterial vom Frühlingsfest Corvatsch-Silvaplana 2022 finden sie hier.

Bei Fragen und Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Mit freundlichen Grüssen

Elisabeth Zirk

i. A. Corvatsch AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Nachbericht Frühling~sch 24.04.2022.docx