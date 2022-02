Ferris Bühler Communications

Einladung: Besuchen Sie die Jungunternehmer:innen der Kanti Baden

Zahnputz-Sets, nachhaltige Trinkflaschen und Popcorn: Vom 28. Februar bis 5. März 2022 erobern die Badener Kantischüler:innen mit ihren neu kreierten Produkten den Tägipark in Wettingen. In Zusammenarbeit mit YES (Young Enterprise Switzerland) entwickelten die Schüler:innen kreative Produkte und gründeten eigene, echte Mini-Unternehmen. Diese stellen sie von Donnerstag bis Samstag persönlich im Tägipark vor und testen, wie ihre Produkte bei den Besucher:innen ankommen.

Was denken Sie, wäre es nicht spannend zu sehen, wie sich die jungen Unternehmer:innen machen? Sie sind herzlich willkommen, wenn die Badener Kantischüler:innen ihre Produkte vom Donnerstag bis Samstag persönlich im Tägipark präsentieren.

Alle Details zu der YES-Aktion und den spannenden Unternehmen, welche die Kantischüler:innen auf die Beine gestellt haben, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bilder der Jungunternehmer:innen und ihrer kreativen Produkte stehen hier zum Download bereit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit per Mail oder unter Tel. 056 544 61 68 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium und/oder einen Besuch vor Ort.

Herzliche Grüsse

Svenja Peters

i.A. EKZ Tägipark Wettingen

