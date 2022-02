Ferris Bühler Communications

Der King of Rock'n'Roll tourt 2022 durch die Schweiz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vom 20. März bis zum 10. April 2022 gastiert die Erfolgsshow “Elvis – das Musical” in der Schweiz. Der Veranstalter Nice Time Productions lässt den King of Rock’n’Roll in elf Schweizer Städten wiederauferstehen. Den Auftakt macht Basel und danach macht das Musical unter anderem Halt in Landquart, Wil, Bern, Zürich und Suhr. Die erstklassigen Sänger, Schauspieler, Showgirls, sowie der Protagonist Grahame Patrick, der “weltweit beste Elvis-Darsteller seit Elvis”, werden nebst der Schweiz auch in Deutschland und Österreich auftreten.

Mit “Elvis – Das Musical” gehen die Zuschauer:innen auf eine einmalige Zeitreise und können das Idol an verschiedenen Stationen seines Lebens noch einmal live erleben. Sein legendärer Hüftschwung, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen reissen die Zuschauer:innen in den Elvis-Bann.

Mehr Informationen zur Musical-Tournee finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht unter diesem Link zum Download bereit.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen stehe ich Ihnen jederzeit per Rückmail oder unter 056 544 61 68 zur Verfügung.

Beste Grüsse

Svenja Peters

i.A. Nice Time Productions

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung ELVIS 08.02.2022.docx