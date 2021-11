Ferris Bühler Communications

Grosser Andrang beim Tag der offenen Tür im Badener Bäderquartier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Am vergangenen Wochenende öffnete nicht nur die Wellness-Therme FORTYSEVEN ihre Tore, das ganze Badener Bäderquartier lud zu einem Tag der offenen Tür. Rund 10’000 Besucher:innen begaben sich am Samstag und Sonntag auf die Spuren der Römer und erkundeten auf exklusiven Rundgängen die Therme, das Wohn- und Ärztehaus «Residenz 47» und die Baustelle des Verenahof-Gevierts. An der neuen Limmatpromenade sorgten Verpflegungsstände für das leibliche Wohl.

Weitere Informationen sowie Stimmen zum Tag der offenen Tür entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder telefonisch unter Tel. 056 544 61 64 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Wellness-Therme FORTYSEVEN

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Tag~ven 22.11.2021.docx