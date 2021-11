Ferris Bühler Communications

Die Wellness-Therme Fortyseven enthüllt ihre finale Gestalt

Heute war es endlich so weit: Die Wellness-Therme FORTYSEVEN gewährte erstmals einen Gesamtblick ins vollendete Werk von Stararchitekt Mario Botta. Wo vor 2’000 Jahren noch die Römer badeten, wurde heute, rund dreieinhalb Jahre nach dem Spatenstich, die Wellness-Therme von der Bauherrin Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden feierlich an die Betreiberin ThermalBaden AG übergeben. Der letzte wichtige Meilenstein, bevor das FORTYSEVEN am Samstag, 20. November, offiziell mit einem Tag der offenen Tür eröffnet wird.

Und das Innere hält, was das Äussere verspricht: von einer lichtdurchfluteten Thermenlandschaft über Saunas mit direktem Blick auf die Limmat und elegante Ruheräume bis hin zur einzigartigen audiovisuellen Erlebniswelt Kosmos.

