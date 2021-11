Ferris Bühler Communications

Sportberg Corvatsch startet in die Wintersaison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nachdem das Skigebiet Diavolezza bereits Ende Oktober in die Wintersaison gestartet ist, folgt am Samstag, 27. November 2021 die Eröffnung des Skigebiets Corvatsch. Der Sportberg im Oberengadin bietet in dieser Saison jede Menge Highlights. Ob aussergewöhnliche Kulinarik auf 3303 Metern, Nachtskifahren auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz oder internationale Events – auf dem Corvatsch ist Nervenkitzel garantiert.

Mehr Informationen zu den Highlights der Wintersaison finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Unter diesem Link steht Ihnen Bildmaterial zum Download zur Verfügung.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen mit den Verantwortlichen der Corvatsch AG stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67 zur Verfügung.

Wir freuen uns über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Zirk

i.A. Corvatsch AG

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direct +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com

www.ferrisbuehler.com

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung Sai~sch 18.11.2021.docx