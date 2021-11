Ferris Bühler Communications

Einladung: Tag der offenen Tür im Bäderquartier und FORTYSEVEN

Am Samstag, 20 November 2021, trifft sich die Badener Bevölkerung im Bäderquartier. Bevor am Sonntag, 21. November 2021 im Thermalwasser gebadet werden kann, öffnet die Wellness-Therme FORTYSEVEN ihre Türen für die regionale Bevölkerung.

Von 10 bis 17 Uhr gewähren die Therme, die Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden, ZURZACH Care und weitere Betriebe im Rahmen von vier Rundgängen Einblicke in die Therme, das Wohn- und Ärztehaus «Residenz 47» sowie in die Baustelle des Verenahof-Gevierts. Jung und Alt können das umgestaltete Bäderquartier erkunden, sich an Ständen an der neuen Limmatpromenade verpflegen und sich austauschen.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit der Badener Bevölkerung das Bäderquartier zu erkunden. Sie können folgende Rundgänge besuchen:

Rundgang 1 (30 - 40 min): Besichtigung des FORTYSEVEN inkl. Gartenzone sowie Handmassage, Give-aways, Wettbewerb und Insta-Foto-Point

Rundgang 2 (15 - 20 min): Besichtigung der römischen Apsis, Stand der Stiftung Bad Zurzach sowie Ausstellung des Fotografen Ivo Stalder über die abgerissenen Häuser im Bäderquartier im Untergeschoss der «Residenz 47»

Rundgang 3 ( 5 - 10 min): Besichtigung Erdgeschoss der Baustelle im Verenahof inklusive Elephantensaal (Kellergeschoss mit den Quellen und die oberen Stockwerke können aus Sicherheitsgründen nicht besichtigt werden)

Rundgang 4: Flanieren an der Limmatpromenade mit Infotafeln und historischen Hinweisen sowie Essensständen für das leibliche Wohl – ausserhalb des abgegrenzten Bereichs – Zugang ohne 3G-Zertifikat möglich

Die Rundgänge 2 - 4 können auch am Sonntag begangen werden. Aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen ist die Zahl der Besuchenden limitiert und es gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist für beide Tage erforderlich. Weitere Informationen unter www.fortyseven.ch/openday.

Wir freuen uns, wenn Sie am Tag der offenen Tür mit uns auf Entdeckungsreise im Bäderquartier gehen und nehmen Ihre Anmeldung per Rückmail an celine@ferrisbuehler.com oder unter 056 544 61 64 entgegen.

Sollten Sie verhindert sein, senden wir Ihnen gerne nach dem Anlass Unterlagen zu. Bei Fragen oder Interview-Wünschen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

