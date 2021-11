Persönliche Einladung: Eröffnung Berufsmesse Zürich 2021

Ferris Bühler Communications

Nach einer langen Zwangspause öffnet die Zürcher Messe endlich wieder ihre Türen. Vom 23. bis am 27. November 2021 werden rund 500 Lehrberufe, Grund- und Weiterbildungen an der grössten Schweizer Berufsmesse von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ein buntes Veranstaltungsprogramm sorgt während fünf Tagen für Inspiration und zahlreiche Lern- und Aha-Effekte.

Gerne laden wir Sie am Dienstag, 23. November 2021 zur Eröffnungsfeier ein. Bitte melden Sie sich bis spätestens am 12. November 2021 per Rückmail oder unter 056 544 61 66 an.

Datum: Dienstag, 23. November 2021

Dienstag, 23. November 2021 Zeit: 11.00 bis 12.00 Uhr (anschliessend Apéro)

11.00 bis 12.00 Uhr (anschliessend Apéro) Ort: Forum der Berufsmesse Zürich, Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich

Forum der Berufsmesse Zürich, Messe Zürich, Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich Corona-Massnahmen: Für alle Besucher ab 12 Jahren gilt die Covid-Zertifikatspflicht

Bei der Eröffnung beantwortet der Geschäftsleiter des KMU- und Gewerbeverbands Kanton Zürich, Thomas Hess, Fragen rund um das Thema Grund- und Weiterbildungen. Ausserdem referiert der Publizist, Philosoph und Physiker Ludwig Hasler zum Thema “Bildung mit Herz – wie Berufsbildung Jugendliche formen kann”.

