Schweizer Städte neu entdecken mit dem MEX Bike von Swarovski Optik

Ab Samstag, 29. Mai 2021, startet die erste MEX Bike Tour durch die Schweiz von SWAROVSKI OPTIK. MEX steht für “Mobile Experience” und “Bike Tour” für einen speziellen Fernglas-Stand, der diesen Sommer durch die Schweiz fährt. Er ermöglicht es Schweizer*innen, ihre Heimatstadt aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Denn man muss auch diesen Sommer nicht weit reisen, um Neues zu entdecken.

Das MEX Bike hält mit seinem Anhänger vom 29. Mai bis 3. Juli in Zürich, Basel, Luzern, Bern, Lausanne und Genf – stets mitten in der Stadt, wo man die Produkte gleich in Aktion testen und schöne Dinge beobachten kann.

Zum Start der Tour am 29. Mai im Botanischen Garten der Universität Zürich informiert der Natur- und Vogelguide Jonas Landolt über die Vielfalt von Tieren und Pflanzen im urbanen Umfeld. Mehr zur MEX Bike Tour und all ihren Zwischenstopps erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

