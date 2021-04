Ferris Bühler Communications

Zürcher will mit “Donating Hands” über die Grenzen hinaus helfen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Der Zürcher Verein “Donating Hands” engagiert sich nun auch über die Schweizer Grenzen hinaus. Das Team um Thomas Murschetz legte 2020 Hand bei ausgewählten Hilfsprojekten in der Schweiz an und dokumentierte dies in Videoreportagen. Nach der Schweizer Tafel, dem Mahlzeitendienst Opfikon oder Bergwaldprojekten in Jaun und dem Calancatal, will “Donating Hands” 2021 auch bei Projekten im Ausland seine aktive Hilfe anbieten. Gerade in Zeiten der Pandemie fehlt es dort an Freiwilligen.

Findet er genug Unterstützer, will sich der Zürcher Thomas Murschetz an einem Projekt gegen Mikroplastik und für Artenvielfalt im Meer sowie für ein Solarenergie-Projekt für lokale Unternehmen in Afrika engagieren.

Mehr Informationen zu “Donating Hands” finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Für Fragen oder Interview-Wünsche mit Thomas Murschetz stehen wir Ihnen jederzeit per Rückmail oder telefonisch unter 056 544 61 67 zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Elisabeth Zirk

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 67 elisabeth@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com