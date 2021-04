The Riders und Girls on Bikes: Neuer digitaler Spielplatz für die Schweizer Töffwelt geht live

Ferris Bühler Communications

Heute, 9. April 2021, geht eine neue digitale Plattform online, die es so noch nicht gibt: «The Riders», die neue Spielwiese für alle Schweizer Motorradfans. Ins Leben gerufen vom ehemaligen Gründerteam von «Girls on Bikes».

Egal ob Rennstrecken-Fan oder Schönwetterfahrer, Anfänger oder Profi, Mann oder Frau – die Gefühle, die ein Motorradfahrer auf seinem Bike erlebt, haben alle gemeinsam. Genau diese Emotionen finden ihr Zuhause nun auf theriders.ch.

Mit den fünf Themenwelten Lifestyle, Road Racing, Travel, Newcomer und Offroad will die Plattform inspirieren, informieren und die Community mit der Branche verbinden. Von Empfehlungen zu sicherer und alltagstauglicher Motorradbekleidung bis zu Tipps rund um die Motorradprüfung oder die schönsten Pässe: The Riders liefert Content, den es so noch nie gab – geschaffen von der Community für die Community von den Riders-Experten und Ambassadoren.

Was Sie alles auf The Riders erwartet erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

Wer und welche Vision hinter der neuen digitalen Plattform steckt, können Sie auch hier im Video entdecken – inklusive Interview mit den Gründern (ab Minute 4:09), Statements einiger Ambassadoren und Impressionen vom ersten Team-Rideout.

