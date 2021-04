Ferris Bühler Communications

Virtuelles Musikfestival „Together Is Better” schafft Bühne für Flüchtlinge

Am Samstag, 17. April, findet das virtuelle Musikfestival “Together Is Better” statt. Präsentiert von der wohltätigen Jeans For Refugees-Initiative des amerikanischen Künstlers Johny Dar, wird eine Reihe an bekannten Musikern auf drei virtuellen Bühnen auftreten und online weltweit für Festivalstimmung sorgen. Der Erlös geht an Flüchtlingsorganisationen wie “Choose Love”, “The Worldwide Tribe” oder “Care 4 Calais”.

Mehr über das Programm des Musikfestivals und den Initiator Johny Dar erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial der Promi-Jeans von Johny Dar, die auch im Rahmen des Festivals versteigert werden, finden Sie hier.

