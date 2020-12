Ferris Bühler Communications

Coronafreie Zone: Schweizer Hotel bietet seinen Gästen virenfreie Luft

Derzeit bleiben viele Betten in Hotels aufgrund der Angst vor einer Ansteckung leer. Als schweizweit erstes und einziges Hotel investierte das La Val Hotel & Spa in 12 Hightech-Luftreiniger, die auf Basis neuester Forschungen der Universität der Bundeswehr München produziert und für über 99% virenfreie Luft sorgen. Weiterhin werden die Zimmer und Suiten des Hotels nach jedem Gast vernebelt und somit keimfrei gehalten.

Damit geht das La Val für die Sicherheit seiner Gäste und Mitarbeiter einen Schritt weiter und startet so am 19. Dezember gut gerüstet in die Wintersaison.

Mehr Informationen zu den Zusatz-Maßnahmen, die das La Val Hotel & Spa in Brigels (Graubünden) neben den üblichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung. Bei Interesse können Sie sich hier die La Val Kampagnenvideos mit Bond-Double Martin Langanke ansehen.

