blue lanciert neue Musiktalentshow mit BLAY, Baschi und Loco Escrito

In der neuen Show-Doku «SING IT YOUR WAY» covern Schweizer Nachwuchstalente die grössten Hits von Schweizer Musikstars wie Baschi, BLAY und Loco Escrito. Das Ziel der Talente: Sie überzeugen den jeweiligen Star mit einer einzigartigen Cover-Version, werden von ihm zum Episoden-Sieger auserkoren und ziehen in die Final-Sendung ein. Dem Sieger-Act winkt ein Preisgeld von CHF 10 000.- und ein Hallenstadion-Auftritt mit BLAY am 4. Dezember 2021.

Das Format made in Switzerland gibt es ab dem 10. Januar 2021 bei blue zu sehen. Alle Details finden Sie in der Medienmitteilung anbei. Bildmaterial finden Sie hier, zum Trailer geht es hier.

