Von wegen frostig: Engstligenalp wird im Winter zur eisigen Erlebnis-Alp

Wer beim Wort “Winter” nur an Skifahren denkt, der hat in dieser doch etwas anderen Wintersaison auf der Engstligenalp ab Samstag, 19. Dezember die Chance, die eisige Vielfalt der heimischen Winterlandschaft zu erleben: Von Eisklettern am gefrorenen Wasserfall, über Winterwandern entlang schneebedeckter Felder bis zu gemütlichem Fondue-Essen im grössten Iglu-Restaurant Europas voller Eisskulpturen.

Die Engstligenalp arbeitet bereits mit Hochdruck an ihren berühmten Fondue-Iglus, sodass zum Saisonauftakt auch alles bereit – und natürlich sicher – ist. Und wer diesen Winter den Mitmenschen an den Skiliften lieber ausweichen möchte, kann sich auf der grössten Hochebene der Schweizer Alpen bei Individualsportarten wie Langlaufen, Skitouren oder Schneeschuhwandern austoben.

Welche Highlights diesen Winter auf die Besucher warten, wie sich die Engstligenalp auf die etwas andere Saison vorbereitet und ob die Iglus sogar bereits bis in den Frühling ausgebucht sind, erfahren Sie in der Medienmitteilung im Anhang. Bildmaterial finden Sie hier.

