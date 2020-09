Ferris Bühler Communications

Neues Buch "Ich lese dich": Eric Standop liest Gesichter wie Bücher

In Zeiten, in denen wir uns coronabedingt oft mit Maske im Gesicht unterhalten müssen, merken wir, wie wichtig die Mimik ist. Was unser Gesicht über uns offenbart, weiss Eric Standop. Der Experte für Face Reading hat bereits über 30’000 Gesichter analysiert und entlockt seinem Gegenüber fast jedes Geheimnis.

In seinem neuen Buch “Ich lese dich” schildert Eric Standop Erlebnisse und Begegnungen, die er über die Jahre in seinem besonderen Beruf hatte und verdeutlicht mithilfe von Illustrationen die Grundlagen des Gesichtlesens. Fundierte Wissenschaft oder doch nur Hokuspokus?

Weitere Details zu Eric Standop und seinem neuen Buch “Ich lese dich” entnehmen Sie bitte der angehängten Medienmitteilung. Auf Anfrage stellen wir gerne Rezensionsexemplare zur Verfügung.

Eric Standop steht für Interviews, Porträts, TV- oder Radiobeiträge zur Verfügung. Interessierten Medienschaffenden steht er für eine Berichterstattung auch für ein kurzes Reading zur Verfügung, live oder per Videoschaltung. Bei Interesse führt er auch ein medial begleitetes “Street Reading” durch und “liest” Menschen auf der Strasse. Für Anfragen stehen wir gerne per Rückmail oder unter Tel. +41 56 544 61 65 zur Verfügung.

