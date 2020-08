Ferris Bühler Communications

Einladung Roundtable: "Pflanzliche Phytonährstoffe: der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben?"

Yuzurihara in Japan, Acciaroli in Italien oder die Hochland Regionen in Peru – an all diesen Orten leben Menschen viel länger als der Durchschnitt. Doch welche Faktoren beeinflussen die Langlebigkeit in den sogenannten Bluezones? Reichen gute Gene oder bestimmen wir selber, wie lange und wie gesund wir leben?

Die Epigenetik hat längst bewiesen, dass nicht unsere Gene uns, sondern wir unsere Gene steuern – unter konstantem Einfluss unserer Umwelt. Eine Schweizer Forschungsgruppe präsentiert nun erstmalig die wissenschaftlich erwiesene Möglichkeit, seine eigenen Gene mit Hilfe natürlicher Pflanzenstoffe und Life-Sylt-Anpassungen epigenetisch zu beeinflussen. In nur sechs Monaten können Gene epigenetisch reaktiviert und repariert werden, und ermöglichen so ein längeres und gesünderes Leben. Wie pflanzliches Bio-Hacking funktioniert, erfahren Sie am Donnerstagabend, 24. September 2020 in Zürich.

Seien Sie dabei und erfahren Sie als Erste, welche neuen Erkenntnisse 15 Jahre Forschung der Schweizer Forschungsgruppe Bluezones in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Haslberger der Universität Wien zu Tage gebracht haben. Die beiden Forschungsgruppen befassen sich seit 1998 mit der herausragenden Wirkung pflanzlicher Phytonährstoffe aus den sogenannten “Blauen Zonen” und haben dieses Wissen nun im personalisierten Gesundheitskonzept BLUEZONES® ELEMENTS umgesetzt.

Sie sind herzlich eingeladen, am Roundtable zum Thema “Pflanzliche Phytonährstoffe: der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben?” dabei zu sein:

Datum: Donnerstag, 24. September 2020

Zeit: ab 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr

Ort: The One, Seefeldstrasse 287, 8008 Zürich

Programm:

- Willkommens-Apéro - Vorträge von: - Dozent Dr. Alexander Krafft: “Entstehung von Bluezones-Elements und dem Angebot: epigenetische Analysen mit einer personalisierten Phyto-Therapie basierend auf Sekundärpflanzenstoffen” - Dr. Berit Hippe: “Benutzung von personalisiertem epigenetischen Analysenverfahren für Interventionen mit Phytonährstoffen“ (Forschung und erste Studien-Resultate) - Dozent Dr. Alexander Haslberger: BLUEZONES® ELEMENTS personalisierte Intervention (spezielle Phytonährstoffe für Better-Aging und gegen altersbedingte Erkrankungen) - Dinner und Wine-Tasting von Sternekoch Beat Caduff mit Roundtable

Bitte melden Sie sich bis am 17. September 2020 per Rückmail oder unter 056 544 61 68 zum Roundtable an. Plätze sind begrenzt.

Gerne stehen wir Ihnen vorab bei Fragen, Interview-Wünschen am Roundtable oder mit weiterführenden Informationen zu den Forschungsergebnissen zur Verfügung. Zudem besteht vor Ort die Möglichkeit, nach gemeinsamer Absprache, die eigenen genetischen Veranlagungen zu analysieren und BLUEZONES® ELEMENTS zu testen. Bei Interesse melden Sie sich bitte im Voraus unter melina@ferrisbuehler.ch.

Sollten Sie verhindert sein, freuen wir uns natürlich jederzeit über Kontaktaufnahmen für individuelle Mediengeschichten und senden Ihnen gerne nach dem Anlass Unterlagen zu.

